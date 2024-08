Compromís demana canviar la normativa d'edificació per prevenir incendis com el de Campanar

Compromís ha presentat una iniciativa al Congrés dels Diputats en què demana modificar la normativa estatal sobre edificació en matèria de protecció contra incendis i així evitar casos com l'incendi de Campanar (València) del febrer passat, en què van morir deu persones.

En concret, la proposta insta el Govern a revisar el Codi Tècnic d'Edificació (CTE) i a modificar algunes qüestions referides a la definició d'edifici d'alt risc i incloure edificis de gran altura (a partir de 18 metres), de lenta o evacuació difícil, d'alta ocupació i amb façanes de difícil accés per als equips d'intervenció.

El diputat Alberto Ibáñez, autor de la iniciativa, ha lamentat que Espanya és “un dels països d'Europa menys exigent en matèria de prevenció de la propagació d'incendis per façanes”, i a més ha exigit que el canvi de normativa comporte l'obligació de fer servir productes, components o sistemes complets no combustibles en determinats edificis.

Així mateix, Ibáñez ha reclamat que als Sistemes d'Aïllament Tèrmic per l'Exterior (SATE), en edificis que no siguen considerats d'alt risc, s'haja d'instal·lar una barrera tallafoc amb material no combustible a cada forjat de la planta.

“És necessari avançar i millorar en la seguretat dels edificis, creant una normativa que siga tant sostenible amb el medi ambient, com segura, davant de successos tan terribles com els que va patir la ciutat de València fa sis mesos”, ha remarcat en un comunicat el parlamentari.

Des del grup municipal de Compromís a València, la seua portaveu, Papi Robles, ha afirmat que espera que la iniciativa no trobe cap obstacle en el camí parlamentari, ja que cap veí de València ni d'Espanya “entendria el contrari”.

A judici de Robles, la tragèdia de Campanar “exemplifica les conseqüències de fer els ulls grossos a la seguretat amb l'única finalitat de generar més beneficis a qui ja els està obtenint de per si mateix”, i que en matèria de seguretat “ no valen les dreceres”.

“Nosaltres, com a representants públics, no podem ser còmplices d'allargar una situació anòmala com la que va possibilitar aquella tragèdia”, ha indicat la portaveu municipal.