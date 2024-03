Compromís denuncia que el PP i Vox van ordenar retirar el llibret de la falla municipal, amb al·lusions al “genocidi” a Gaza, després de publicar-lo

El regidor de Compromís a València, Pere Fuset, ha denunciat la censura de l’equip de Govern del PP i de Vox que lidera l’alcaldessa, María José Catalá, del llibret municipal de Falles editat pel mateix Ajuntament. Fuset ha explicat que, “després de criticar que el Govern municipal no n’havia fet la presentació pública”, van ser alertats per diversos ciutadans que “el llibret havia sigut retirat de la llibreria municipal hores després de la seua distribució”.

El regidor valencianista explica que, segons ha constatat, “aquests llibrets van arribar a distribuir-se gratuïtament durant unes quantes hores en la llibreria municipal i es van retirar al cap de poc de temps sense cap comunicació i per instruccions municipals”. En concret, els exemplars van començar a distribuir-se el 12 de març i es van retirar el 15. Alertats per aquest cas, segons Compromís “de censura”, després de comprovar que Protocol tampoc els va repartir als convidats a la mascletà com era habitual, van demanar a la Delegació de Falles del regidor Santiago Ballester que els en fera arribar algun exemplar sense haver obtingut respostes clares. L’Ajuntament es va gastar 7.700 euros en la impressió dels llibrets (PDF complet al final de la informació).

Fuset ha vinculat aquesta retirada amb el contingut del llibret que, a més de l’explicació i versos de la falla ‘Dos coloms, una branca’, feia un repàs al tractament històric de les falles cap a les guerres inspirant-se en el tema central del monument dissenyat per l’artista Escif.

Així doncs, en el llibret retirat, les fotografies de José Bravo en el taller de l’artista faller Pere Baenas, compartien protagonisme amb els versos de Josep Maria Izquierdo, i els articles de Teresa Juan, Santiago Alba Rico, Neus Navarro i Gómez i Joan Castelló Lli.

Precisament aquest últim article, del periodista expert en Falles Joan Castelló, és el més extens i analitza a manera de reportatge com han reflectit les festes valencianes els conflictes bèl·lics i armats al llarg de la seua història. Segons Fuset, a més de referències a les guerres de l’Iraq i Ucraïna, en l’escrit de Castelló es critica de manera explícita la resposta d’Israel als igualment condemnats atemptats terroristes comesos per Hamas.

“Aquests atacs terroristes indiscriminats no justifiquen de cap manera la reacció d’Israel, que, saltant-se les convencions internacionals en matèria de guerra, ha atacat la població civil obligant-la a un èxode suïcida, ha destruït escoles i hospitals amb persones refugiades a l’interior (incloent-hi milers i milers de xiquets i dones) i ha impedit l’entrada d’ajuda humanitària dirigida al poble gazià, rebent per això denúncies per pràctiques genocides”, diu l’article.

En el seu text, la periodista i fallera Neus Navarro també recorda les multitudinàries mobilitzacions ciutadanes contra la guerra de l’Iraq i les més recents en solidaritat amb la població gaziana.

Fuset ha criticat durament la retirada del llibret editat per l’Ajuntament i pagat íntegrament amb diners públics i ha demanat explicacions al regidor Ballester sobre els motius de la censura i sobre el parador dels exemplars sobrants. L’edil de Compromís ha explicat que, quan van lamentar “la falta de promoció d’aquests llibrets municipals recuperats el 2016 per a explicar les falles municipals i promoure la lectura en valencià” no podien ni sospitar que “aquest sectarisme acabaria derivant en una censura injustificable sobre una publicació pagada amb fons públics”.