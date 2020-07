Compromís i el PSPV, prop d'una altra crisi de govern a València per la comissió que investiga el robatori de 4 milions en l'EMT

La relació entre Compromís i el PSPV com a socis de govern de l'Ajuntament de València ha tornat a tibar-se seriosament a compte una vegada més de la comissió que investiga el robatori de 4 milions d'euros en l'Empresa Municipal de Transports (EMT).

Els tres membres del consell d'administració de l'entitat per part de la coalició valencianista, Giuseppe Grezzi, Lucía Beamud i Pilar Soriano, s'han absentat aquest dilluns de la reunió que havia convocat la presidenta de la Comissió, la socialista Elisa Valía, per a abordar una pròrroga fins a setembre de l'ús dels ordinadors que contenen les videoactes de les declaracions dels diferents compareixents.

Segons han explicat diverses fonts, Valía va convocar la reunió via whatsapp divendres passat. En el seu missatge als membres del consell va proposar tractar la qüestió dels ordinadors després de la sessió del consell d'administració prevista per a aquest divendres. Finalment, s'ha acordat amb l'oposició (PP, Ciutadans i Vox) i sense els socis de govern de Compromís que els consellers puguen quedar-se els ordinadors per a analitzar les diferents declaracions de la comissió fins a setembre.

Les reaccions no s'han fet esperar. Des de Compromís han assegurat que "la presidenta de la Comissió d'Investigació, de manera sorprenent, ha pretés de manera unilateral fer una nova sessió de la comissió; en cap moment s'havia convocat de manera formal la comissió".

La formació ha lamentat que es force "la celebració d'una comissió que no estava acordada ni convocada, sense ordre del dia. Els òrgans legals de la comissió tampoc tenien constància de la celebració d'aquesta comissió".

Compromís ha anunciat que recorrerà "tots els acords i les conclusions que s'hagen aconseguit en una comissió que no estava convocada, ja que manca de legalitat". A més, "tal com es va aprovar en l'última sessió de la comissió, Compromís retornarà aquest dimarts els ordinadors portàtils" amb totes les videoactes de la comissió: "Nosaltres complim amb els terminis acordats, perquè per a nosaltres la comissió és una cosa important i ens la prenem de debò".

Els valencianistes han advertit que és "sorprenent que la vicepresidenta de l'EMT (Elisa Valía) haja triat quedar-se sola amb l'oposició abans que amb el seu propi soci de govern".

Per part seua, la presidenta de la comissió d'investigació de l'EMT, Elisa Valía (PSPV), ha contestat que "la convocatòria s'ha realitzat respectant la legalitat i la comissió s'ha desenvolupat amb quòrum i la presència del secretari municipal".

La socialista ha afegit que "no es pot desprestigiar el treball que s'està desenvolupant en el si de la comissió" i ha recordat que s'ha aprovat que els ordinadors on està el material imprescindible per a redactar les conclusions continuen estant disponibles per als membres de la comissió: "Ningú pot estar en contra que es puga treballar en la comissió amb tots els mitjans i de manera transparent".

Valía ha insistit que "el comportament en la comissió ha de ser exemplar perquè s'ha de retornar la confiança de la ciutadania en la gestió de l'EMT" arran del frau dels 4 milions d'euros: "No es pot actuar com si existira alguna cosa a amagar i estem segurs que tots els grups acataran les conclusions de la comissió, com sempre han manifestat".

Aquesta és la segona topada sonada entre Compromís i PSPV pel robatori dels 4 milions d'euros en l'EMT. A l'octubre del passat any es va obrir "una crisi sense precedents" en paraules del vicealcalde, Sergi Campillo (Compromís), quan el PSPV va forçar que Grezzi s'absentara de les compareixences dels treballadors de l'EMT.

Encara que tots dos partits han evitat en aquesta ocasió parlar de crisi en el si del Govern municipal, és evident que la tensió entre els socis va en augment.