Compromís planteja que les subvencions al turisme es condicionen al compliment dels drets laborals

Compromís vol tornar a fer passar per l’adreçador el sector turístic a través dels pressupostos de la Generalitat. En paral·lel a la taxa turística, el grup parlamentari ha presentat als seus socis de govern, el PSPV i Unides Podem-Esquerra Unida, una proposta perquè les subvencions que concedisca la Generalitat Valenciana vagen en paral·lel al compliment dels drets laborals en el sector i s’incremente la vigilància.

La coalició valencianista planteja una esmena a la llei d’acompanyament als pressupostos per a modificar la llei de turisme i que incorpore que les subvencions “hauran de comprendre expressament, dins de les actuacions de comprovació material i com a part del control de qualitat, la verificació del compliment de la normativa social i ambiental, dels compromisos ètics, socials i ambientals que s’hagen establit”. Les empreses que no les complisquen hauran de tornar les ajudes.

Segons el portaveu en les Corts Valencianes, Fran Ferri, l’esmena busca que “tinguen més mèrits les empreses que treballen contra la precarietat laboral” i es done avantatge a les que “milloren” el conveni col·lectiu sectorial o territorial, les que “contracten o hagen de dedicar la subvenció a contractar persones de manera indefinida” i a les que “hagen de millorar la salut laboral per damunt del mínim establit legalment”.

El representant de Compromís assenyala que els comptes públics incorporen més de 100 milions d’euros en ajudes al sector i considera que són l’eina oportuna per a premiar les empreses que compleixen els compromisos ètics. El text presentat busca lluitar contra la precarietat laboral associada al sector, que es recull en informes econòmics i en les reivindicacions dels seus treballadors. Fins hui, la llei indica que han de complir un reglament genèric i subscriure el codi ètic del turisme, recorden fonts parlamentàries.