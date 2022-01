El compromís ‘verd’ del port de València: el Govern assumeix els 30 milions per a regenerar les platges danyades per l’activitat portuària

“El port de València és responsable de les profundes modificacions que s’han vingut produint a les platges de Pinedo i el Saler. El basculament de la platja de Pinedo no ha acabat, per la qual cosa s’hauria d’augmentar la longitud del dic de canalització del marge dret del Túria, i afegir el material sedimentari que porte al seu equilibri la platja, al mateix temps que es fa necessari completar la defensa i el suport de la platja en l’extrem sud, a partir d’on acaba l’efecte de difracció. També ha de preveure’s el seguiment de l’evolució de les platges de l’Arbre de Gos i el Saler, ja que l’efecte del port pot obligar a no gaire llarg termini a l’establiment de noves obres de control de l’erosió, que haurien de ser assumides per l’Autoritat Portuària de València”.

Així s’expressa la Direcció General de Costes en l’apartat ‘Afecció a la dinàmica litoral’ de la declaració d’impacte ambiental (DIA) de l’any 2007 de l’ampliació del port de València, un document que l’Autoritat Portuària (APV) assegura que continua vigent i que empara el projecte actual, malgrat les modificacions importants que s’hi han introduït en els últims anys, que no estan previstes ni avaluades en aquest informe. La inversió prevista és de 30 milions d’euros.

Malgrat tot, com va avançar dijous elDiario.es, el Ministeri de Transició Ecològica té previst licitar el projecte de regeneració de les platges de l’Arbre del Gos, el Saler i la Garrofera aquest primer trimestre i iniciar les obres després de la pròxima temporada estival per no afectar el turisme.

Segons la DIA, hauria de ser l’APV la que, com a causant principal de la regressió de les platges, assumira els costos de la regeneració mitjançant els recursos que obté de la recaptació de taxes de les empreses que operen en el recinte, de manera que aquesta despesa no fora sufragada per les arques publiques i, en conseqüència, per la societat en conjunt.

A l’abril del passat any, el president de l’APV, Aurelio Martínez, va anunciar una inversió de 15 milions d’euros en la regeneració de les platges del sud de València.

Sobre aquest tema, fonts de Transició Ecològica han explicat a elDiario.es que l’aportació serà a càrrec del Ministeri per una qüestió pràctica per a imprimir rapidesa a l’execució d’aquests fons, ja que qualsevol acord de cofinançament amb el port exigiria la signatura d’un conveni específic i tota la tramitació portaria bastants mesos abans de poder licitar i escometre les obres.

Amb tot, han recordat que els 15 milions per a contribuir a aquest projecte són insuficients (cobriria tan sols el 50% de l’actuació), motiu pel qual se’ls ha indicat que reserven aquests fons per a altres possibles actuacions que calguera plantejar amb posterioritat en la zona.

El president del Govern valencià, Ximo Puig, va anunciar també a l’abril del passat any un pla “extraordinari de defensa del litoral i adaptació al canvi climàtic” de 50 milions d’euros, dels quals 15 procedien de l’APV, sense especificar molt més sobre la destinació dels fons.

Entre els elements que s’han modificat de l’ampliació del port i que la DIA del 2007 no preveu destaca el canvi de configuració dels molls, alineats ara cap al nord, amb l’impacte paisatgístic que comportarà per a les platges del Cabanyal i la Malva-rosa, cosa que, al seu torn, comporta el trasllat de la terminal de creuers de la ubicació actual en el dic nord a les drassanes d’Unión Naval, una zona apegada al nucli urbà, amb els problemes ambientals que comporta.

A més, la nova alineació dels molls necessitarà un volum de material de rebliment de 23,3 milions de metres cúbics, tot i que la DIA del 2007 estableix aquest paràmetre en 19,05 milions de metres cúbics, segons reflecteix l’avantprojecte.

També recull la DIA que, segons l’APV mateixa, “tant en la fase d’execució com en la fase d’explotació, la xarxa d’accessos terrestres al port permet al trànsit pesant arribar al seu interior a través de la V-30, sense necessitat de circular pel viari urbà”, és a dir, que considera suficient l’accés sud i no diu res de la necessitat de l’accés nord que ara està estudiant-se, si bé és cert que dirigents polítics com la vicealcaldessa socialista, Sandra Gómez, ho han qüestionat en els últims mesos.