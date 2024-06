La comunitat educativa porta als tribunals el districte únic del Consell de Mazón: “Han de governar per a tothom”

La Plataforma per l’Ensenyament Públic –que integren diverses entitats i sindicats– prossegueix amb les seues campanyes contra les polítiques educatives del Consell de Partit Popular i Vox. Després de la vaga convocada el mes de maig passat en l’educació pública valenciana, la comunitat educativa valenciana ha anunciat que va davant la Justícia el decret d’admissió de la Conselleria d’Educació, alhora que insisteixen a exigir la retirada del districte únic, que qualifiquen de “segregador” i “discriminatori” i, a més, asseguren que “incompleix el criteri prioritari de la llei estatal de puntuar i prioritzar per la proximitat al centre”.

D’aquesta manera, la coordinadora ha anunciat que presentarà diversos recursos, un per cada entitat que tinga capacitat jurídica per a fer-ho, fins a cinc, “i els que no en tinguen, s’adheriran a algun dels escrits que es presenten”, ha explicat Rubén Pacheco, president de Fampa València i portaveu de la Plataforma. En aquests escrits es detallen possibles “discriminacions” que permet la Conselleria amb el nou decret i l’ordre d’admissió, que dota amb un punt la circumstància específica en el barem de la sol·licitud de plaça. Consideren que s’“afavoreixen” situacions que “no respecten el principi d’accés en condicions d’igualtat entre les famílies participants en l’admissió (article 3.1 Principis generals Decret 48/2024)” i que s’incorre en discriminacions, “incomplint l’article 3.2 que dicta que en cap cas hi haurà discriminació de cap mena”.

Segons ha explicat Pacheco, la supressió de les zones escolars és una mesura que “beneficia la selecció discriminatòria d’estudiants i famílies per part de determinats centres educatius”, una línia “altament segregadora” que “ocasiona que l’alumnat es concentre en uns centres educatius en detriment d’uns altres”.

“Això no és bo per a la comunitat educativa en conjunt, com tampoc per a l’educació pública, que acaba patint les retallades, aquests canvis previstos no ajuden gens a l’elecció de centres de les famílies, ni milloren l’educació de filles i fills en conjunt”, han manifestat, i afegia: “El conseller es refereix sovint al fet que aquesta mesura està avalada per nombrosos experts; a nosaltres ens agradaria conéixer aquests informes d’experts que avalen el districte únic”.

Pacheco també s’ha referit als problemes que pateixen els usuaris de l’educació especial (transport, personal, falta d’aire condicionat en els centres...), així com ha criticat la política de la Conselleria pel que fa a l’educació pública infantil de 0 a 3 anys, ja que “no es crea cap plaça nova, sinó que es financen aules en la concertada i la privada”.

La plataforma prosseguirà amb les protestes, que s’esdevindran cada dijous, alhora que han convocat tres concentracions, que tindran lloc el dijous 27 de juny a les 18 a Castelló (Casa dels Caragols), València (plaça de Manises) i Alacant (Casa de les Bruixes) per a “continuar donant suport a l’escola pública” i denunciar “les polítiques de retallades, el districte únic i l’arraconament del valencià del PP-Vox”.

“La barbaritat seria no posar el districte únic”

El conseller d’Educació, José Antonio Rovira, per part seua, ha insistit en la defensa del districte únic, que ha defensat que és “totalment legal” i una mesura que el Partit Popular portava en el seu programa electoral “clarament”: “No hem enganyat ningú. Els valencians ens van votar perquè posàrem el districte únic i la barbaritat seria no posar-lo”. Pacheco s’ha referit a això i ha recordat que el Partit Popular va tindre un suport tan ampli en les urnes: “Realment no estan aplicant el seu programa electoral, sinó el dels seus socis”. “Han de tindre en compte que no sols governen per als que els van votar, sinó per a tots els valencians”, ha puntualitzat el portaveu de la plataforma.

Rovira ha recordat que el districte únic “ja es va aplicar fa uns quants anys”, durant l’anterior etapa del govern del PP, i que va ser el *Botànic el que el va eliminar; i pel que fa a la ‘carta de col·laboració’ remesa pel Ministeri d’Educació a l’Administració autonòmica per a advertir de “discrepàncies” del decret d’admissió amb la normativa estatal, el conseller ha subratllat que “no hi ha cap qüestió” plantejada sobre el districte únic i que el Govern ha contactat per “unes interpretacions”.

Rovira també ha negat les crítiques de la plataforma sobre el fet que la gratuïtat de l’educació de 0 a 3 anys només es donarà dins de l’escola privada i concertada, sinó que aquestes places estaran en “escoles municipals, que són públiques, i en centres d’Educació Infantil”.

“Nosaltres creiem en la col·laboració publicoprivada i anirà bàsicament en dues àrees. D’una banda, les escoles municipals, que tenen molts ajuntaments, que subvencionaven parcialment, ara ja se subvencionen totalment de 0 a 3 anys, i d’altra banda, les escoles infantils, en què el que fem és pagar-los el cost sencer”, ha explicat.

Sobre la creació de noves places d’Infantil en col·legis públics, Rovira ha assenyalat que el Botànic va crear places de 2-3 anys, però “seria impensable” traslladar-ho –amb l’ampliació de la gratuïtat– a tots els centres públics, ja que es tardarien “15 anys a implantar aquesta mesura”.