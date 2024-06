La comunidad educativa valenciana lleva a la Justicia el distrito único del Consell de Mazón: “Deben gobernar para todos”

La Plataforma per l'Ensenyament Públic -que integran diversas entidades y sindicatos- prosigue con sus campaña contra las políticas educativas del Consell de Partido Popular y Vox. Después de la huelga convocada el pasado mes de mayo en la educación pública valenciana, la comunidad educativa valenciana ha anunciado que va ante la Justicia el decreto de admisión de la Conselleria de Educación, al tiempo que insisten en exigir la retirada del distrito único, que califican de “segregador” y “discriminatorio” y, además, aseguran que “incumple el criterio prioritario de la ley estatal de puntuar y priorizar por la proximidad en el centro”.

De este modo, la coordinadora ha anunciado que presentará diversos recursos, uno por cada entidad que tenga capacidad jurídica para hacerlo, hasta cinco, “y quienes no la tengan, se adherirán a alguno de los escritos que se presenten”, ha explicado Rubén Pacheco, presidente de Fampa València y portavoz de la Plataforma. En estos escritos se detallan posibles “discriminaciones” que permite la Conselleria con el nuevo decreto y la orden de admisión, que dota con un punto la circunstancia específica en la baremación de la solicitud de plaza. Consideran que se “favorecen” situaciones que “no respetan el principio de acceso en condiciones de igualdad entre las familias participantes en la admisión (artículo 3.1 Principios Generales Decreto 48/2024)” y que se incurre en discriminaciones, “incumpliendo el artículo 3.2 que dicta que en ningún caso habrá discriminación de ningún tipo”.

Según ha explicado Pacheco, la supresión de las zonas escolares es una medida que “beneficia la selección discriminatoria de estudiantes y familias por parte de determinados centros educativos”, una línea “altamente segregadora” que “ocasiona que el alumnado se concentre en unos centros educativos en detrimento de otros”.

“Esto no es bueno para la comunidad educativa en conjunto como tampoco para la educación pública, que acaba sufriendo los recortes, estos cambios previstos no ayudan en nada a la elección de centros de las familias, ni mejoran la educación de hijas e hijos en conjunto”, han manifestado, y añadía: “El conseller se refiere a menudo a que esta medida está avalada por numerosos expertos; a nosotros nos gustaría conocer esos informes de expertos que avalan el distrito único”.

Pacheco también se ha referido a los problemas que sufren los usuarios de la educación especial (transporte, personal, falta de aire acondicionado en los centros...), así como ha criticado la política de la Conselleria en lo que a la educación pública infantil de 0 a 3 años, “no se crea ninguna plaza nueva, sino que se financian aulas en la concertada y la privada”.

La plataforma proseguirá con los protestas, que se celebrarán cada jueves, al tiempo que han convocado tres concentraciones, que tendrán lugar el jueves 27 de junio a las 18 horas en Castellón (Casa dels Caragols), València (Plaza de Manises) y Alicante (Casa de les Bruixes) para “continuar dando apoyo a la escuela pública” y denunciar “las políticas de recortes, el distrito único y el arrinconamiento del valenciano de PP-Vox”.

“La barbaridad sería no poner el distrito único”

El conseller de Educación, José Antonio Rovira, por su parte, ha insistido en la defensa del distrito único, que ha defendido que es “totalmente legal” y una medida que el Partido Popular llevaba en su programa electoral “claramente”: “No hemos engañado a nadie. Los valencianos nos votaron para que pusiéramos el distrito único y la barbaridad sería no ponerlo”. Pacheco se ha referido a ello y ha recordado que el Partido Popular tuvo un respaldo tan amplio en las urnas: “Realmente no están aplicando su programa electoral, sino el de sus socios”. “Deben tener en cuenta que no solo gobiernan para quienes les votaron, sino para todos los valencianos”, ha puntualizado el portavoz de la plataforma.

Rovira ha recordado que el distrito único “ya se aplicó hace algunos años”, durante la anterior etapa del gobierno del PP, y que fue que el Botànic el que lo eliminó; y respecto a la 'carta de colaboración' remitida por el Ministerio de Educación a la administración autonómica para advertir de “discrepancias” del decreto de admisión con la normativa estatal, el conseller ha subrayado que “no hay ninguna cuestión” planteada sobre el distrito único y que el Gobierno ha contactado por “unas interpretaciones”.

Rovira también ha negado las críticas de la plataforma sobre que la gratuidad de la educación de 0 a 3 años solo se va a dar dentro de la escuela privada y concertada, sino que esas plazas estarán en “escuelas municipales, que son públicas, y en centros de educación infantil”.

“Nosotros creemos en la colaboración público-privada y va a ir básicamente en dos áreas. Por un lado, las escuelas municipales, que tienen muchos ayuntamientos, que estaban subvencionando parcialmente, ahora ya se subvencionan totalmente de 0 a 3 años, y por otro lado, las escuelas infantiles que lo que hacemos es pagarles el coste entero”, ha explicado.

Sobre la creación de nuevas plazas de Infantil en colegios públicos, Rovira ha señalado que el Botànic creó plazas de 2-3 años, pero “sería impensable” trasladarlo -con la ampliación de la gratuidad- a todos los centros públicos, ya que se tardarían “15 años en implantar esta medida”.