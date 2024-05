Protesta massiva a València de l'escola pública contra les polítiques del PP: “En Educació, cap retallada”

Milers de persones han recorregut dijous els carrers de diverses ciutats de llarg a llarg del territori valencià per a protestar contra les polítiques educatives del Consell del PP i Vox que dirigeix Carlos Mazón. Les marxes més multitudinàries, les celebrades a la ciutat de València, on els manifestants han omplit els carrers del centre en les dues cites, l’una al matí i l’altra a la vesprada. També ha eixit al carrer la comunitat educativa a Alacant, Castelló, Elx, Gandia, el Port de Sagunt, Torrevella, Alcoi, Alzira, Petrer, Ontinyent o Dénia.

Concha Cantarero és professora de l’IES Les Alfàbegues de Bétera i ha acudit a la manifestació convocada dijous a la vesprada en la plaça Sant Agustí de València amb altres companys del centre per a denunciar la situació de massificació que pateixen amb motiu de la vaga convocada dijous per la Plataforma per l’Ensenyament Públic, que ha reunit milers de professors i alumnes en les diferents manifestacions convocades a la Comunitat Valenciana. Segons ha explicat, “el nostre institut, que té ja 30 anys, es va concebre per a 600 alumnes i en té 1.380. Tenim set barracons amb 175 alumnes al pati. Hi havia un projecte aprovat de remodelació i ampliació amb un pressupost de 3,5 milions d’euros, però per la inflació el pressupost s’han duplicat i, encara que el Botànic el va aprovar, l’actual Consell no l’ha consignat i està paralitzat”.

R. R. (prefereix no identificar-se) és professora de l’institut Berenguer Dalmau de Catarroja: “He vingut a protestar contra l’arraconament del valencià, contra el districte únic i, en el nostre, cas per la retallada d’hores en l’assignatura de Filosofia, que passa de dues hores setmanals a una, cosa totalment insuficient i antipedagògica que provocarà l’acomiadament de molts professors. A més tinc una filla de dos anys i estan eliminant aules perquè no baixen les ràtios, cosa que implica un ensenyament pitjor i més acomiadaments”.

“Ens manifestem principalment perquè han parat el Pla Edificant que finança la construcció i la millora dels centres. En el nostre cas, parlem d’un edifici que té 50 anys, amb finestres que no es poden obrir, altres estan rovellades, no hi ha ascensor, i el col·legi té 550 alumnes de 6 a 12 anys. Hi havia un projecte de rehabilitació aprovat, però l’han paralitzat”. Esperança Monfernes, professora d’Infantil i Primària del col·legi públic Lluís Vives de Massanassa i de l’escola infantil Ausiàs March, s’expressava així sobre la vaga.

Monfernes ha acudit a una de les dues protestes convocades dijous a València amb altres companyes i companys del seu centre educatiu. La multitudinària marxa matutina, en què els lemes en contra de les retallades i en defensa del valencià han sigut constants, va discórrer en un ambient festiu des del Parterre i pels carrers del centre amb crits com “educació pública i de qualitat!” fins a acabar en el Palau de la Generalitat, una manifestació que s’ha repetit, tot i que amb un altre recorregut, unes hores més tard. Els assistents van corejar altres càntics com “Mira Rovira, vaga educativa”, “Rovira, Mazón, a pensar al balcó”, “Conseller, dimissió”, “Educació pública de qualitat en valencià”, “En educació, cap retallada”, “Ja n’hi ha prou de retallar el valencià” o “A l’escola es parla valencià”.

“Estem en contra també de la política lingüística, perquè, en la pràctica, deixar que siguen els pares qui trien suposarà un problema d’organització per als centres i, a més, implicarà el tancament de moltes línies en valencià, que cada vegada serà més minoritari, mentre que les línies en castellà estaran massificades. També crearà guetos, perquè els alumnes estrangers triaran el castellà”, ha explicat Monfornes.

Les escoles oficials d’idiomes, altres de les damnificades per les noves polítiques de retallades de l’actual Govern valencià del PP i de Vox, també s’han deixat notar en la protesta. Mari Carmen Varela és professora d’alemany en la de Gandia: “Hem vingut per a rebutjar les retallades a les escoles oficials de tota la Comunitat Valenciana. A Gandia ens lleven cinc grups d’espanyol per a estrangers, quatre grups presencials d’alemany i dos de presencials d’anglés. I això que tenim llista d’espera, és a dir, no hi ha falta de demanda com es diu. Un terç dels alumnes que tenim és d’espanyol per a estrangers, que és on més han retallat. No ho entenem, llevat que es vulga derivar a la privada. Un curs ací costa 100 euros, mentre que en la privada pot suposar 1.000 euros. A més, els estrangers necessiten el nivell A2 per a demanar la nacionalitat. Aquestes retallades impliquen una reducció de 61 professors a tota la Comunitat Valenciana i de tres en el nostre centre”.

“Bon acolliment”

La vaga educativa ha arrancat amb “molt bon acolliment” i l’esperança que el Consell “reaccione”. “Si no és així, en les pròximes setmanes hi haurà potser més” accions. Així ho ha assegurat el president de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de la província de València (Fampa-València) de la Confederació d’AMPA de la Comunitat Valenciana Gonzalo Anaya i portaveu de la Plataforma en Defensa de l’Ensenyament públic, Rubén Pacheco, en la manifestació que aquest matí recorre el centre de València.

Pacheco va recordar que, entre les motivacions d’aquesta aturada educativa, figuren, com a “primera i principal”, les lleis que presenten el PP i Vox “en què s’ataca directament l’educació pública”, ha dit en referència a la proposició de llei de llibertat educativa.

Igualment, va criticar “el districte únic segregador, l’arranjament escolar que elimina 206 aules a l’escola pública i que derivarà inevitablement alumnat cap a l’escola concertada, la pèrdua de professorat i especialistes, el transport escolar deficient o el tancament de grups en les escoles oficials d’idiomes”.

Preguntat per les declaracions fetes pel conseller d’Educació, José Antonio Rovira, vinculant la convocatòria d’aquesta vaga a l’inici de la campanya de les eleccions europeus, l’integrant de la Plataforma va replicar: “Dis-me de què presumeixes i et diré de què manques. Si ell està en aquests càlculs, li puc assegurar que nosaltres no. La nostra prioritat és la qualitat de l’escola pública, ni més ni menys. Si ell està en aquests càlculs, deu ser un problema seu”. I va asseverar: “Esperem que el govern autonòmic reaccione. En aquest sentit, hem de ser optimistes, realistes, òbviament, però optimistes. Esperem que reaccione i, si no reacciona, en les pròximes setmanes hi haurà potser més accions”.

La Plataforma per l’Ensenyament Públic ha xifrat el seguiment de la vaga en l’educació pública valenciana en el 68% (71% a València, 69% a Alacant i 65% a Castelló). Per contra, la conselleria ha assegurat que el 78,5% dels docents de l’escola pública valenciana no han secundat la vaga educativa convocada per alguns sindicats. Segons les dades facilitades pels centres educatius al departament que dirigeix José Antonio Rovira al llarg del dia, dels 69.840 docents de la Comunitat Valenciana que estaven cridats a la vaga, se n’hi han sumat 14.980, cosa que en representa un 21,45%. Es tracta de dades corresponents a les 17.30.