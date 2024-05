La Plataforma per l'Ensenyament Públic destaca l'alt seguiment de la vaga en l'educació pública valenciana

La Plataforma per l'ensenyament Públic, convocant de la vaga a l'educació pública no universitària valenciana d'aquest dijous, ha destacat que el professorat, el personal Personal de Suport Educatiu i l'alumnat han respost a la crida a l'atur general: “La primera valoració és molt positiva”.

D'aquesta manera, a les 10 hores havien respost a l'enquesta 196 dels 1.500 centres educatius valencians, amb un seguiment “satisfactori”. Tot i considerar “abusius” els serveis mínims marcats per la conselleria, els convocants ressalten que la vaga està tenint un alt seguiment, “encara que pràcticament només un terç de la plantilla ha pogut fer vaga”.

“Encara és aviat per donar dades fiables perquè hi ha molts centres que encara no han contestat, però hi ha comarques amb un 50% de seguiment per part del professorat i molts centres pràcticament buits a diferents llocs del territori”, expliquen. El seguiment de l'atur supera el 68% a la província de València, segons els convocants.

La Plataforma, en què participen sindicats i entitats ciutadanes com STEPV, Escola Valenciana, CCOO, UGT, CGT Ensenyament, Fampa–València i Adep–PV, es mostra satisfeta amb el seguiment de la vaga i espera que la Conselleria de Educació i el Govern valencià donen resposta a les reivindicacions de la comunitat educativa, que es manifesta pels carrers de moltes ciutats valencianes durant el matí d'aquest dijous i en les tres capitals, Alacant, València i Castelló, a la vesprada.

“La ideologia a les aules ha acabat”

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha mostrat aquest dijous, a la sessió de control de les Corts, el seu “total respecte a aquells que exerceixen el seu dret constitucional a la vaga” davant l'atur convocat a l'educació pública, i ha comentat : “Temps hi haurà per veure'n el resultat”.

Tot i això, posteriorment, en la seua resposta a Compromís, ha criticat algunes dels col·lectius del “plantell meravellós” d'entitats que convoquen la vaga d'educació aquest dijous perquè en el seu nom apareix 'Països Catalans' o 'País Valencià' . “Conclusió: la ideologia a les aules s'ha acabat i la llibertat avança”, ha conclòs.

Demandes de la comunitat educativa

La comunitat educativa exigeix la retirada de l'anomenada llei de 'llibertat' educativa impulsada Partit Popular i Vox que asseguren que té com a objectiu “marginar el valencià a l'ensenyament i la societat”; que es pose fi a les retallades al pla Edificant i l'increment de les partides pressupostàries per a infraestructures educatives, “retallades en el pressupost de 2024”; l'ampliació de la xarxa pública de 0 a 3 anys; l'eliminació del districte únic a l'admissió de l'alumnat, recuperat pel pròxim curs pel departament de Rovira, que “fomenta clarament la privatització i la segregació escolar”; la reversió de les retallades a les Escoles Oficials d'Idiomes i de 206 unitats d'Infantil i Primària; i una millora de les condicions laborals del professorat: increments retributius, reducció d'hores lectives per a docents de més de 55 anys, supressió de la burocràcia, augment de les plantilles i una baixada generalitzada de ràtios.