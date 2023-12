La Comunitat Valenciana va fer 24 eutanàsies el 2022, el 52% de les sol·licituds registrades l’any passat

El 24 de juny de 2021 entrava en vigor a Espanya la Llei d’eutanàsia i l’agost es coneixia el primer cas en la Comunitat Valenciana (tercer a Espanya) d’una persona que s’acollia a aquesta norma: una dona de més de seixanta anys, veïna d’Alacant i amb una fase molt avançada d’esclerosi múltiple.

Dimecres, el Ministeri de Sanitat feia públiques les xifres d’eutanàsies practicades a Espanya el 2022. En concret, l’any passat va haver-hi 288 persones que es van acollir a la llei, just la meitat de les 576 que ho van sol·licitar, segons les dades recollides en l’Informe d’Avaluació Anual 2022 sobre la Prestació d’Ajuda per a Morir del Ministeri. Des que va entrar en vigor la llei, han sigut 363 persones les que s’han beneficiat de la Llei d’eutanàsia de 749 peticions.

Pel que fa a la Comunitat Valenciana, l’any passat es van sol·licitar 46 eutanàsies, de les quals se’n van aprovar i se’n van aplicar 24, el 52%. Aqustes xifres estan per davall de les fetes a Catalunya (91), Madrid (38) i Andalusia (27) i al nivell del País Basc, mentre que percentualment, es van aprovar les mateixes que a Catalunya, però menys que a Madrid (61%), Euskadi (60%) i Andalusia (59%).

En els dos primers anys d’aplicació de la normativa, entre el juny del 2021 i el juny del 2023, les dades de la Conselleria de Sanitat indicaven que s’havien rebut 87 demandes de mort digna, de les quals 53 havien rebut un dictamen positiu (aquesta data se n’havien efectuat 44) i 19 s’havien resolt amb un informe desfavorable, mentre que altres deu persones havien mort durant el procés. La resta de les sol·licituds continuaven en procés de tramitació.

Perfil del sol·licitant

La major part de les persones sol·licitants tenen entre 60 i 80 anys, amb malalties greus de tipus neurològic o oncològic i un terç de les persones sol·licitants van morir abans de resoldre’s la seua sol·licitud d’eutanàsia. L’informe també detalla que el nombre de persones que canvien d’opinió o que sol·liciten un ajornament de la prestació “és mínim”.

A més, un 14% dels sol·licitants es van acollir al programa de donació d’òrgans, cosa que es va traduir en 135 trasplantaments a tot Espanya. Les prestacions s’han fet de manera preferent en l’àmbit de l’atenció primària i de la sanitat pública.

El nombre de sol·licituds denegades va ser inferior al 20%, de les quals, després de les reclamacions corresponents davant la CGE (Comissió de Garantia i Avaluació d’Eutanàsia) corresponent, van ser estimades favorables un terç de les denegades.

Requisits per a exercir el dret

La llei estableix els requisits que ha de complir la persona sol·licitant de la prestació d’ajuda a morir. Ha de ser una persona major d’edat i capaç, estar a Espanya i residir al país almenys un any i veure’s afligit o afligida per un patiment intolerable a causa d’una malaltia en fase terminal o per una patologia irreversible que provoque greus limitacions a la seua autonomia física.

En cas que la persona no tinga capacitat per a iniciar el procediment d’aplicació de la Llei d’eutanàsia i haja deixat instruccions prèvies o voluntats anticipades, la sol·licitud la pot presentar el representant designat acreditant aquesta designació i les instruccions prèvies de manera inequívoca.

La petició d’ajuda per a morir es pot formular en centres sanitaris públics, privats, residències o en el domicili de la persona interessada. A més, pot revocar-se en qualsevol moment pel pacient, i ha de fer-se dues vegades en un termini no inferior a 15 dies entre si i després de mantindre un procés deliberatiu amb el metge, en què se l’informa en profunditat i amb garantia del seu enteniment i la capacitat del procediment.

Les sol·licituds han de fer-se per escrit i seguint uns passos que estan minuciosament detallats en la llei. “Aquests tràmits són necessaris per a garantir que la decisió de sol·licitar la prestació d’ajuda a morir es produeix amb absoluta llibertat, autonomia i coneixement”, apuntava Teresa de Rojas.

Si la situació s’ajusta als supòsits i els requisits previstos per la llei, el metge responsable emetrà un informe favorable que serà remés a la Comissió de Garantia i Avaluació per a la seua conformitat.