La Comunitat Valenciana ja supera les 140.000 persones ateses en el sistema de dependència

El sistema d’atenció a la dependència de la Comunitat Valenciana atén actualment 141.158 persones a través d’algun tipus de servei o prestació econòmica. Durant el mes passat es van registrar 3.999 noves sol·licituds i es van tramitar un total de 4.344 expedients de sol·licitants que s’han incorporat.

Això es desprén de l’informe que la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives elabora tots els mesos i que es publica en el seu web. Per províncies, del total de 141.158, 43.401 són d’Alacant, 16.156 de Castelló i 81.601 de València, detalla l’Administració autonòmica.

En conjunt, el nombre de valoracions fetes ascendeix a 5.288 en les tres províncies. Quant al cost de les prestacions econòmiques, la Conselleria ha abonat 38,18 milions d’euros corresponents a la nòmina de març, endarreriments i retroactivitat.

Les 141.158 persones en situació de dependència incloses en el sistema reben atenció especialitzada a través de serveis residencials o de dia o una prestació econòmica per cuidador de l’entorn familiar, tal com el sol·licitant i la seua família i el treballador social acorden com a millor recurs per a la situació personal del demandant.

Amb l’objectiu de reconéixer la faena feta i motivar els equips municipals, tots els mesos s’elabora un rànquing dels municipis que tenen la qualificació d’‘excel·lència’ en l’atenció a la dependència.

En la classificació corresponent a març, dels municipis de menys de 10.000 habitants, els que tenen un 100% d’execució són Forcall, de la província de Castelló, i Bocairent i Iàtova a la de València. Segueixen, entre un 96,12 i un 99,39% d’execució, Benejússer, Sant Fulgenci, Formentera del Segura i Sant Isidre a Alacant, Alboraig, Tous, Agullent, Benimodo, Montserrat i Aielo de Malferit a València i Vilafamés a Castelló.

Entre els municipis de 10.000 a 20.000 habitants, destaca Rojals amb un 99,34% i segueixen Teulada, Monòver i la Nucia a Alacant, Benicàssim a Castelló i Benifaió, Benetússer, Alginet, Silla i Massamagrell a València, tots amb un grau d’execució entre 96-97%.

Pel que fa als municipis entre 20.000 i 50.000 habitants, destaca la Vall d’Uixó a Castelló amb un 98,02% d’execució, seguit d’Altea i Petrer a Alacant amb un 97,98 i un 97,51% respectivament. A València, Bétera i Aldaia tenen un nivell d’execució del 96,65 i 96,24%, respectivament, i a Castelló Onda se situa amb un 95,53%.

Entre els municipis de més de 50.000 habitants, lideren la llista d’execució Oriola, Torrevella (Alacant) i Castelló de la Plana, tots amb més del 94% d’execució.