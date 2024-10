Condemnen el tinent d’alcalde del PP del Toro, a l’Alt Palància, per amenaces lleus a un veí: “Romanés, moriràs”

El tinent d’alcalde del Toro, una localitat de 248 habitants situada a la comarca castellonenca de l’Alt Palància, ha sigut condemnat en ferm per un delicte lleu d’amenaces a un veí amb qui manté contenciosos de convivència. La secció segona de l’Audiència Provincial de Castelló, en una sentència del 4 d’octubre passat a què ha tingut accés elDiario.es, va confirmar la condemna d’un mes i 20 dies de multa amb cuota de set euros imposada a Vicente Tudón, tinent d’alcalde del PP, la formació que governa al Toro des de fa més de dues dècades.

L’apartat de fet provats de la sentència inicial del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 de Sogorb relata que el 7 de març passat el veí Traian L. T. va ser amenaçat pel tinent d’alcalde amb expressions com “et queden hores, romanés” o “moriràs”. Tot això “amb ànim d’acoquinar-lo”. Per contra, la sentència també considera que no va quedar provat que Traian L. T. etzibara a Vicente Tudón expressions com “a la teua núvia ja li’n vaig donar, ara et toca a tu” ni que li fera el gest de llescar el coll.

El regidor del PP va negar els fets en el judici oral celebrat el passat 27 de març. Vicente Tudón va declarar que, el dia dels fets, el seu veí va col·locar una pancarta al balcó “des d'on reia amb un riure burleta”, li amenaçava i li deia que li anava a “tirar del poble”.

El tinent d'alcalde va reconéixer que “es va posar molt nerviós” i li va dir al seu veí “un munt d'improperis que no són propis d'ell”.

Vicente Tudón també va denunciar a Traian L. T. per un presumpte delicte d'amenaces lleus. No obstant això, segons la sentència, la declaració de Tudón “pateix del requisit de persistència en la incriminació”.

El veí amenaçat ja va ser condemnat, per un delicte lleu de lesions, en una sentència del 9 de març de 2021. Existien “desavinences” acreditades entre tots dos veïns, per la qual cosa la magistrada rebutja l'ordre d'allunyament que sol·licitava la defensa de Traian L. T. (es tracta de veïns confrontants). “Els fets denunciats han sigut prou sancionats mitjançant la condemna imposada”, afirma.

La sentència de primera instància considera que Traian L. T. va oferir en el judici la mateixa versió dels fets que va denunciar davant la Guàrdia Civil, “sense ambigüitats ni contradiccions”. A més, la seua versió va ser “perifèricament corroborada” per la declaració de la seua dona i per la gravació que l'home va fer amb el seu mòbil en la qual s'escolten les expressions amenaçadores. “Cap dubte ofereix la versió inculpatòria sostinguda pel denunciant sobre l'expressió denunciada”, afirma la magistrada.

Vicente Tudón va recórrer l'absolució del seu veí al·legant un suposat error en la valoració de la prova. No obstant això, l'Audiència Provincial de Castelló ha desestimat el recurs d'apel·lació del tinent d'alcalde del Toro i li ha imposat les costes, en una resolució contra la qual no cap recurs.

Mentre que la versió de Traian L. T. compta amb la “corroboració objectiva” del vídeo gravat amb el seu telèfon mòbil, la de Vicente Tudón “no compta amb cap corroboració objectiva”, conclou la sentència.

L’alcalde defensa el seu número dos

L’alcalde de la localitat, el popular José Arenes, rebutja la dimissió del condemnat i emmarca els fets en un enfrontament amb un veí que “li fa la vida impossible”. “Tenen denúncies acumulades des de molt abans d’aquests esdeveniments”, afirma el primer edil en una conversa telefònica amb aquest diari. L’alcalde del Toro al·ludeix també a una agressió anterior de Traian L. T. a la dona de Vicente Tudón.

A més, Arenes al·lega que “els fets van ser quan no era tinent d’alcalde ni regidor”. La sentència sosté que les amenaces es van proferir el 7 de març passat.