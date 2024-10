Conductors atrapats per l'aigua en plena nit a Sedaví

Veïns de la localitat de Sedaví han alertat de conductors atrapats aquesta nit en una carretera a qui se sent cridar perquè no poden sortir dels vehicles, envoltats completament per l'aigua que ha deixat la dana.

Un dels veïns ha remès un vídeo a EFE en què, des d'un pont, es veuen diversos cotxes, amb els llums encesos, envoltats d'aigua.

“S'està sentint gent cridar. Jo crec que hi ha gent dins dels cotxes”, diu l'home mentre grava les imatges i s'atura davant d'un dels vehicles. Quan amplia la imatge es veu un home amb un telèfon mòbil encès que “no pot obrir la porta”, relata.

“Això és una bogeria. És el que queda de l'avinguda”, assenyala mentre recorre el carrer que es troba completament a les fosques.

Emergències de la Generalitat Valenciana ha activat el sistema d'avís a la població Es-Alert, a través dels telèfons mòbils, per informar de manera preventiva els habitants de tota la província de València.

Protecció Civil ha informat els ciutadans que, per les fortes pluges, cal evitar qualsevol tipus de desplaçament per carretera.

Ford cancel·la la seva producció

La direcció de la factoria Ford a Almussafes ha cancel·lat la producció del torn de nit i la de demà, dimecres, davant la situació generada per la dana en aquesta i moltes altres localitats del seu entorn.

Aquesta decisió ha estat presa aquesta vesprada davant de “la caòtica i preocupant situació”, segons informa UGT, que ha proposat a la direcció de la planta la cancel·lació de l'activitat de producció.

Ford té en marxa un ERTE per a tota la plantilla que paralitza l'activitat de la planta valenciana durant cinc dies al mes.