Conflicte entre Baleària i el Port de València davant les pressions d’MSC per a introduir els seus creuers en la nova terminal

Nou embolic a la vista a compte de la polèmica ampliació del port de València. Els canvis implementats per l’Autoritat Portuària de València (APV) en la configuració de la futura terminal de contenidors van obligar a buscar un nou emplaçament per a l’estació de creuers que ara opera en el dic nord. Per aquest motiu, l’APV va traure a concurs la construcció i l’explotació d’una nova terminal de passatgers, principalment per a ferris, però també per a donar cabuda als creuers, en els terrenys que ocupaven les antigues drassanes d’Unión Naval, un procediment que està en els tribunals per haver-se aprovat sense els pertinents informes ambientals.

La construcció i l’explotació de la nova infraestructura es va adjudicar mitjançant una concessió de 35 anys ampliable a 50 a Baleària, que va incorporar com a soci Global Ports Holding (GPH) per a gestionar tota la part de creuers. D’aquesta manera, la infraestructura queda situada entre el moll de Ponent i el moll Perfecto Palacio, i tindrà aproximadament 100.000 metres quadrats. La inversió prevista per la naviliera valenciana amb seu a Dènia per a desenvolupar aquest projecte superarà els 37 milions d’euros, encara que quasi un any després d’haver-se adjudicat no han pogut arrancar les obres.

Segons informació recaptada per elDiario.es, els motius dels retards són, entre altres qüestions, les pressions que estaria exercint MSC, principal operadora del port de València, per a disposar d’un espai per a atendre el seu negoci de creuers, siga en el moll de creuers de la nova terminal o siga en una altra terminal exclusiva limítrofa a la que s’ha adjudicat Baleària.

Aquesta situació ha creat un enorme malestar en el si de Baleària que fins i tot hauria previst l’opció de renunciar a l’adjudicació, opció que de moment no està damunt la taula per la milionària penalització econòmica que comportaria. Per aquest motiu, la primera opció de l’empresa valenciana seria buscar una solució negociada.

No obstant això, la solució no és senzilla, perquè segons diferents informes de maniobrabilitat recaptats per consultores com Seaport Solutions, la introducció de més volum de creuers del previst i, sobretot, d’un nou moll limítrof per a aquests enormes vaixells de passatgers estrangularia significativament el funcionament normal de l’entrada i l’eixida dels ferris de Baleària amb destinació principalment a les illes Balears.

A més, la demanda per sorpresa d’MSC d’un espai per a creuers, després de no haver-se presentat al concurs de la nova terminal que es va adjudicar Baleària, suposa una dura i inesperada competència per a Global Ports Holding (GPH), soci de la valenciana.

La situació ara mateix és d’alta tensió entre l’APV, Baleària i MSC i tots els escenaris són factibles, per la qual cosa caldrà veure com aborda aquesta qüestió tan delicada la nova presidenta de l’ens portuari, Mar Chao. Amb tota probabilitat, una possible solució de consens podria ser buscar una ubicació alternativa per a MSC que no interferisca en l’operativitat de la terminal de Baleària, però està per veure que la multinacional suïssa, amb enorme pes i influència en el port de València, més encara des que es va associar amb el navilier Vicente Boluda, conseller de l’APV, accepte aquesta opció.