El Consell València de Cultura critica la retirada pel PP i Vox del nom del fundador del grup Al Tall de l’Auditori de Torrent

El Consell Valencià de Cultura fa costat al fundador d’Al Tall, Vicent Torrent, davant la mesura del PP i Vox de retirar el seu nom de l’auditori municipal de Torrent. L’organisme consultiu de la Generalitat Valenciana ha emés una declaració en què critica la mesura del nou govern municipal, format per la dreta i la ultradreta, que rebutgen el compositor acusant-lo de catalanista.

“El respecte i la preservació de la nostra cultura en conjunt ha de ser l’objectiu de tots els agents actius d’una societat i especialment de les institucions que estan al servei de tota la ciutadania i han de vetlar per un món cultural divers”, assenyala la declaració subscrita dilluns.

Uns quants consellers van sol·licitar la setmana passada incloure aquesta qüestió en l’ordre del dia, que s’ha trobat amb el rebuig de cinc membres que han abandonat l’organisme quan s’ha abordat. El ple ha aprovat el text per unanimitat de tots els presents, entre els quals està Torrent mateix. Els que han evitat el debat, els cinc consellers nomenats pel PP, han argumentat que “no està justificat” que l’òrgan es pronuncie sobre “decisions d’altres institucions”, en aquest cas, l’Ajuntament de Torrent.

La resolució adoptada pels nou membres progressistes de l’organisme alerta que decisions com les del consistori, “basades en l’exclusió de determinades mirades culturals que ens ajuden a explicar-nos i a definir-nos com a poble, ens allunyen de l’objectiu comú de construcció d’una societat i una cultura valenciana en què tenen cabuda totes les ciutadanes i els ciutadans”.

Sobre Torrent, apunten: “Té una trajectòria destacada en el món de la cultura, el treball en favor de la música de tradició oral valenciana”. “A més de ser conseller d’aquesta casa i company, és una autoritat en el seu camp que ha treballat sempre per la recuperació i la defensa d’una cultura valenciana, tradicional, rica, diversa i plural”, afigen els consellers.

La censura cultural és la punta de l’iceberg

Entre els integrants del Consell Valencià de Cultura que han romàs en la reunió, Ana Noguera ha matisat que “no és cert” que no hi haja antecedents en l’òrgan sobre decisions adoptades per altres institucions. “En aquesta casa analitzem contínuament pressupostos i decisions culturals”, ha subratllat en declaracions recollides per Europa Press. La consellera, proposada pels socialistes, ha criticat que els seus companys conservadors “no s’han posat de perfil, ha sigut molt més que això”, ha criticat.

El també conseller Gerardo Muñoz ha apuntat que “aquestes primeres mesures de censura cultural no són més que el principi del que s’acosta, el principi d’un iceberg amb què podem entropessar com el Titanic si no anem amb compte”. Pel que fa al nou conseller de Cultura, Vicente Barrera (Vox), ha lamentat que el seu nomenament “tindrà conseqüències molt crues per a la cultura valenciana en els pròxims quatre anys”. “Com més rotunditat tinguem, millor, perquè a l’altra banda sàpien que ens tindran davant si continuem per aquest camí”, ha recalcat.

Maribel Peris ha denunciat que l’eliminació del nom del fundador d’Al Tall de l’auditori és “una discriminació cap a la cultura”; mentre que Xavier Aliaga ha denunciat que “la gravetat del fet té a veure amb la seua trajectòria, és una figura referencial i qui ha fet això sabia a qui atacava i el seu valor simbòlic”, ha afirmat, i ha asseverat que aquestes decisions “formen part d’una estratègia d’atac a la pluralitat i a la cultura que no siga entesa com l’entén un sector determinat”.

Irene Ballester ha comparat la decisió amb una damnatio memoriae, que significa “atacar tot el que sona a valencià”, mentre que Núria Vizcarro ha assegurat que “això no va de la figura de Vicent Torrent, sinó que l’eliminació d’aquest nom vol dir moltes més coses i és molt perillós que continue passant”. Finalment, Rosana Pastor ha recalcat que el cas de Torrent “s’inscriu dins d’una sèrie d’accions que pretenen esborrar i censurar la cultura valenciana, o almenys una part imprescindible d’aquesta, i els membres d’aquest CVC hem de mantindre’ns ferms en la defensa de la cultura”. I Vicente González Móstoles ha ironitzat que Vicent Torrent “està patint un atac metonímic, perquè l’han agafat com la cultura sencera”.