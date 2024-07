El Consell Valencià de Cultura demana la retirada de la censura prèvia de l’alcalde del PP al festival d’art urbà de Fanzara

El Consell Valencià de Cultura (CVC) ha aprovat un informe que demana a l’alcalde Fanzara, el popular Marc Diago, la retirada de la polèmica ordenança municipal que imposa una mena de censura prèvia al festival internacional del Museu Inacabat d’Art Urbà (MIAU) que se celebra en la localitat des de fa una dècada. La decisió de l’alcalde del PP, segons la qual els esbossos de les obres hauran de ser aprovats prèviament per l’Ajuntament, va propiciar la suspensió de l’edició d’enguany de l’esdeveniment, una “referència mundial de l’art urbà”, segons recorda el CVC.

L’informe, aprovat en el ple de dilluns amb 13 vots a favor i tres abstencions, titla l’ordenança de “restrictiva” cap a la llibertat d’expressió i de les manifestacions artístiques i adverteix que “obri la porta a possibles censures”. La decisió de l’alcalde, afig l’informe, “ataca directament els principis bàsics de la llibertat d’expressió”.

La Comissió d’Arts de la institució consultiva i assessora de la Generalitat Valenciana va visitar el 22 de maig passat la localitat en companyia dels organitzadors del festival, però no va poder entrevistar-se amb el primer edil, que no va contestar les peticions del CVC. L’informe recorda que el MIAU ha obtingut el “reconeixement mundial” en l’àmbit especialitzat de l’art urbà, convertint-se en un dels esdeveniments “més visitats d’Europa”. N’és una prova que, per a l’edició del 2023, s’hi van inscriure 607 artistes de 74 països diferents.

El projecte va nàixer originalment a manera de mediació artística després de la divisió entre els veïns pel conflicte en la localitat per la possible instal·lació d’un abocador. Una dècada després, el MIAU s’ha convertit en una “experiència col·lectiva de convivència, col·laboració i intercanvi recíproc d’aprenentatge entre artistes, veïns i veïnes, persones voluntàries i organitzadores”, sosté el CVC.

La decisió de l’alcalde popular ha dinamitat la celebració del festival. A pesar que Marc Diago va assegurar que no s’aplicaria la censura prèvia, l’ordenança municipal es manté. El CVC valora positivament que es redacte un document entre el consistori i l’Associació MIAU de Fanzara “amb les mateixes condicions” anteriors a l’ordenança que servisca de marc legal per al festival.

Un “precedent de gravetat absoluta”

El MIAU, postil·la el CVC, ha revitalitzat culturalment la localitat de l’interior de Castelló i ha tingut un impacte econòmic positiu per al comerç local, “generant ingressos i promovent el desenvolupament sostenible de la regió”. També ha revitalitzat l’Alt Millars, una zona afligida per la despoblació, per la qual cosa la institució cultural considera la suspensió del festival un “precedent de gravetat absoluta social i cultural per a la comarca”. “L’èxit del MIAU és un exemple de com l’art pot servir de motor de creixement econòmic, de mediació cultural i cohesió social”, conclou l’informe.

Els organitzadors del festival van sol·licitar empara al CVC, alguns dels membres del qual es van desplaçar a la localitat castellonenca per a conéixer la situació. Amparo Carbonell, presidenta de la Comissió d’Arts del CVC, afirma que el cas de Fanzara “és exemplar, en el sentit que es veu la importància de l’art per a cohesionar”. També considera “revelador” que hi haja hagut “10 edicions del festival i no ha passat res” fins que l’ordenança es va aprovar el mes de gener passat. Carbonell també recorda que la llibertat d’expressió està garantida en la Constitució espanyola.

Javi López, un dels organitzadors del MIAU, recorda que l’ordenança “continua ací” a pesar que l’alcalde va assegurar fa un mes que no es vetarien murals. “Estem en la mateixa situació del mes de gener”, afirma López. Els organitzadors del festival han mantingut reunions amb el consistori per a pactar un conveni amb la condició que s’elimine l’ordenança de la censura prèvia. Javi López adverteix que, si no s’arriba a un acord, tampoc se celebraria l’edició de 2015 del festival internacional.

Preguntada sobre possibles antecedents similars als que s’haguera enfrontat la institució consultiva de la Generalitat Valenciana, la presidenta de la Comissió d’Arts del CVC respon: “Un cas igual que aquest no n’hi ha hagut cap”.