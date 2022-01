La consellera que va denunciar el cas Taula respon al ‘ionqui dels diners’: “Vaig complir la meua obligació”

“S’ha autodefinit com a ‘ionqui dels diners’”, recorda la consellera Rosa Pérez Garijo en referència a Marcos Benavent, que ha demanat dimarts que declare davant el jutge del ‘cas Taula’ “amb les garanties d’investigada” sobre els llapis de memòria entregats a la Fiscalia Anticorrupció que contenien les converses comprometedores de càrrecs del PP registrades clandestinament per l’exgerent de l’empresa pública Imelsa de la Diputació de València.

Els àudios, que van desencadenar la investigació del cas, estaven emmagatzemats en un ordinador de Benavent en el domicili del seu exsogre Mariano López. Rosa Pérez Garijo, llavors diputada provincial (i actual consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica de la Generalitat Valenciana), va denunciar davant la Fiscalia Anticorrupció una presumpta trama de cobrament de mossegades i va aportar el 2014 un llapis de memòria amb les converses.

La defensa del ‘ionqui dels diners’ qüestiona que, mesos més tard, quan va declarar Mariano López, que s’asseurà en el banc dels acusats al costat de l’expresident de la Diputació de València, Alfonso Rus, la peça separada del cas Taula relativa al centre d’atenció telefònica, també va proporcionar al ministeri públic un segon llapis de memòria.

“S’aporten dos llapis de memòria a la Fiscalia i només en rep un el jutjat”, assenyala l’escrit del lletrat de Benavent en què demana que declare Rosa Pérez Garijo. “Desconeixem si els llapis de memòria contenen la mateixa informació, o l’un és còpia de l’altre, o de quin d’ells s’ha obtingut la documentació que ha servit per a iniciar aquesta investigació, si hi ha hagut omissió d’informació [o] si s’han eliminat documents”, afig.

L’estratègia del ‘ionqui dels diners’ ha fet un gir de 180 graus en els últims mesos. Després de canviar de lletrat, ha passat de col·laborar amb la Fiscalia Anticorrupció a demanar que s’anul·len les cintes argüint que les va manipular juntament amb el seu exsogre. “Està marejant des del principi fins al final”, diu la consellera Rosa Pérez Garijo en declaracions a aquest diari. “És obvi que ataque a la denunciant d’un cas que l’ha situat com imputat en la causa”, postil·la.

“No pararà d’acusar-me”

“Està com imputat gràcies a la denúncia que jo vaig presentar i, evidentment, no pararà d’acusar-me”, assenyala. La consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica afig: “Jo vaig presentar una memòria USB que consta en la denúncia i vaig complir la meua obligació de posar en coneixement de la Fiscalia uns fets delictius”. “Que hi haja sempre una persecució dels denunciants posa en risc greu la justícia”, postil·la.

Rosa Pérez Garijo es mostra “a la disposició del jutjat per al que calga” i qüestiona els vaivens de Marcos Benavent des de l’inici de la instrucció. “Tinc els meus dubtes que hi haja un canvi d’estratègia, al principi es va mostrar com un col·laborador, però jo ja preveia que en algun moment donat es desdiria de tot”, assenyala.

La defensa de Benavent també ha sol·licitat a la Guàrdia Civil que aporte els dispositius de memòria perquè els analitze un tècnic que designe el seu lletrat. El ’ionqui dels diners’ va assegurar en la seua última declaració davant el jutge que va manipular els àudios juntament amb el seu exsogre i ha demanat que s’anul·len. Els enregistraments són la pedra angular d’un macrocàs de presumpta corrupció que s’ha disgregat en una desena de peces separades.