El Corredor Mediterrani augmentarà un 85% el trànsit de trens per València el 2025 i obliga a ampliar l’estació Joaquín Sorolla

L’avanç i el desenvolupament del Corredor Mediterrani per a viatgers i mercaderies, unit a la liberalització del transport ferroviari que donarà entrada a operadors privats que ampliaran l’oferta actual, suposarà un increment important dels trànsits al pas per València, que ha obligat a replantejar tota l’operació de soterrament de les vies, fet que, a curt termini, implicarà l’ampliació de l’estació Joaquín Sorolla.

Segons la documentació aportada per l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF) durant la visita recent del ministre valencià de Transports, José Luis Ábalos, la capital valenciana veurà incrementat el seu trànsit ferroviari dels actuals 49 serveis diaris de mitjana i llarga distància a 91 l’any 2025 (un 85% més), quan està previst que la implantació de les vies en amplada internacional arribe fins a Múrcia, la qual cosa es traduiria en serveis d’alta velocitat que uniran València i Alacant en 50 minuts. Quant al nombre de viatgers, la previsió és que en el mateix període passe de 3,8 milions a 9,5 milions.

Aquestes previsions, que no s’havien tingut en compte en els primers projectes de l’operació Parc Central de València, que són del començament del 2000, han obligat a replantejar tota l’actuació conformada per l’anomenat canal d’accés, el túnel pel qual han de circular els trens que entren des del bulevard sud fins a les estacions Joaquín Sorolla i del Nord, la futura estació central subterrània i el túnel passant. El projecte permetrà finalitzar la gran zona verda que unirà els barris de Malilla i la Creu Coberta.

Està previst que les obres del canal d’accés, en fase de redacció del projecte bàsic, arranquen a la fi del 2022 o principis del 2023, per la qual cosa acabarien el 2026. Al mateix temps, s’executarà una remodelació en l’estació Joquín Sorolla per poder donar entrada a l’augment de trens previstos fins que estiga acabada l’estació central subterrània.

Segons la documentació esmentada, s’afegiran dues vies més amb tres andanes (dues de laterals i un de central) i se’ls donarà accés mitjançant un nou vestíbul en altura. A més, s’ampliarà l’edifici actual i es remodelaran els accessos a l’estació des del carrer de Sant Vicent.

Al mateix temps, la futura estació central que substituirà les estacions actuals de València Nord i València-Joaquín Sorolla en una ubicació intermèdia a ambdues, també veurà modificat el disseny inicial.

Des que es va concebre el disseny vigent de la solució per a l’estació (any 2006), l’evolució de la demanda ha variat a l’alça, i s’ha acrescut de manera molt important per l’èxit de la liberalització del trànsit de viatgers i del desenvolupament del Corredor Mediterrani. D’aquesta manera, es preveu per a l’escenari 2050 que l’estació registre de l’ordre de 220 serveis en total.

El disseny desenvolupat fins hui constava de dos nivells, amb 6 vies i 3 andanes. Una vegada analitzada la capacitat d’operació, es conclou que la planta -2 manifesta un problema de capacitat, ja que no és capaç d’absorbir aquests trànsits, per la qual cosa s’ha previst ampliar-la almenys amb dues vies i una andana d’amplada estàndard.

Quant al túnel passant, s’està redactant també un segon estudi informatiu que definirà el nou túnel ferroviari que discorrerà en direcció sud-nord, des de la futura estació subterrània Central de València fins a l’entorn del límit dels termes municipals d’Alboraia i Meliana.

El tram, d’uns 9 km de longitud, connectarà tant amb l’actual línia València-Tarragona com amb el futur tram d’alta velocitat entre València i Castelló. També es construiran noves estacions de rodalia en el recorregut.

Així mateix, inclourà un conjunt d’alternatives d’eixida cap al nord per l’interior, fins a l’entorn de Sagunt, a més de les més pròximes a la costa. La redacció acabarà al setembre del 2021, després de la qual cosa se sotmetrà a informació pública. El conjunt de totes aquestes actuacions suposen una inversió total superior a 3.000 milions d’euros.