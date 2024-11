Cosins del rei emèrit exigeixen tancar un camí de la seua finca de 2.000 hectàrees a Requena a vilatans afectats per la DANA

Una empresa de la marquesa María de Borbó i de Rojas, cosina del rei emèrit Joan Carles I, ha demanat que es prohibisca el pas per un camí propietat seua a afectats per la catàstrofe de la DANA habitants d’un llogaret de Requena. “No entenem aquest entestament a passar per la nostra propietat tot i que hi ha dos camins públics i no som nosaltres responsables de cap reparació de la via destruïda per la DANA”, afirma una carta de Borcier SA, la mercantil propietària de la finca Casa Vieja, a què ha tingut accés elDiario.es.

Es tracta de l’empresa que posseeix gran part de les terres de la zona. La societat de la cosina del rei acumula 1.997 hectàrees de terra d’horta de secà, pineda i muntanya blanca en la finca coneguda com a Coto del Reatillo, adquirida el 1995, segons les dades consultades per aquest diari en el Registre de la Propietat de Requena. L’extensió equival a 2.797 camps de futbol.

El llogaret d’El Reatillo també va servir durant la postguerra com a campament de l’Agrupació Guerrillera de Llevant i Aragó (AGLA), el precari maqui comunista de resistència al primer franquisme. Actualment, hi viuen, almenys, tres veïns d’edat avançada (Vicente, Dora i Miguel), a més d’un pastor. A tocar, la finca de la cosina del rei, situada en el quilòmetre 10.600 de la CV-395 que connecta Requena i Xera, s’erigeix també en vedat privat de caça.

El pont que uneix la carretera CV-395 amb el llogaret d’El Reatillo s’ha “esfondrat” per la “devastadora” DANA, afirma la carta de l’empresa, que també recorda que no li correspon la seua reparació. Borcier SA diu que “no concedeix ni ha concedit cap permís” perquè els vilatans travessen la seua propietat ni es fa responsable de qualsevol mena d’“incident” que puga suposar “responsabilitat o reclamació” per als propietaris.

La carta, firmada per l’administrador únic de la mercantil, Ramón José de la Cierva García-Bermúdez, es va remetre el 7 de novembre passat a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX), a la Conselleria d’Agricultura, Aigües, Ramaderia i Pesca i als ajuntaments de Requena, Setaigües i Xera. En la missiva, l’empresa reconeix que els veïns del llogaret d’El Reatillo “estan incomunicats” a conseqüència de la catastròfica DANA que va assotar el 29 d’octubre passat la comarca.

Els veïns del poblet “estan incomunicats per decisió pròpia, per no haver acceptat l’evacuació per l’helicòpter de la Guàrdia Civil” i, sempre segons l’empresa, “es neguen a traslladar-se” pels camins públics que uneixen El Reatillo amb Setaigües i Las Oliveras.

Els familiars del rei emèrit denuncien el trànsit pels seus camins de veïns afectats per la DANA, “amb vehicles o a peu i amb gossos solts dins d’un vedat privat de caça”. També travessen parcel·les de cultiu, afig la missiva.

Actius de 3,9 milions d’euros

Borcier SA, creada el 1990 i dedicada al cultiu, té uns actius de 3,9 milions d’euros (la mateixa xifra que el seu capital social i el seu immobilitzat material), segons els últims comptes anuals, corresponents a l’exercici 2023 i depositats davant el Registre Mercantil. Té tres treballadors amb contracte fix, dos d’ells en el camp i un de tercer, ocupat en l’oficina i amb sou d’alta direcció.

María de Borbó i de Rojas, filla del marqués de Squillace Alfons de Borbó i Caralt i descendent directa d’Alfons XIII, figura com apoderada de l’empresa, igual que els seus fills Iván i María de la Cierva Borbó. El marit de la marquesa, l’enginyer agrònom Ramón José de la Cierva García Bermúdez, figura com a administrador únic.

L’enginyer, en una conversa telefònica amb aquest diari, reconeix que “la solució” amb els seus veïns “no és fàcil”, pel fet de dependre el llogaret d’El Reatillo de tres termes municipals (Requena, Setaigües i Xera) i estar situat en una zona inundable. “El llogaret no té telèfon, electricitat o clavegueram”, recorda l’administrador únic de Borcier SA (acrònim de Borbó i de la Cierva).

“Hem sigut els primers a arribar a El Reatillo a preguntar per ells i pel seu estat de salut; just en aquest moment va arribar l’helicòpter de Guàrdia Civil”, relata de la Cierva, marqués de Mairena. L’home, segons explica, pretén simplement desvincular-se de qualsevol tipus de responsabilitat en cas d’accident en la seua propietat. Ramón José de la Cierva assegura que ha col·laborat preparant un escrit per a sol·licitar ajuda als serveis socials dels tres ajuntaments per als veïns del llogaret afectats per la DANA.

També afirma que ha quedat amb Juanito, un pastor amb un corral en el llogaret, per a autoritzar-lo a “empacar” les seues “ovelles” i els seus “corders” en l’excelsa propietat dels marquesos. “A la Guàrdia Civil li hem dit de manera clara que el que farem és mirar cap a una altra banda, encara que [el terreny] està molt malament per a passar-hi”, abunda de la Cierva, qui reclama a la CHX que arregle el “pont caigut”. “Oficialment, no puc autoritzar-los que passen per la meua propietat, però és un tema excepcional i mire cap a una altra banda”, defensa el propietari de la finca.

Els “encabotats” vilatans d’El Reatillo

La carta del 7 de novembre passat, en un to més contundent, lamenta que els veïns del llogaret estiguen “encabotats” a passar per la finca. “Creiem”, afirmen els familiars del rei emèrit, que el 6 de novembre passat, els veïns del llogaret “van avisar la Guàrdia Civil perquè els indicaren per on travessar”. “El que sí que sabem és que la Guàrdia Civil els va indicar el camí de Las Oliveras-El Reatillo perquè fora aquest camí a utilitzar”, postil·la la carta.

No obstant això, segons el relat de l’empresa, el 7 de novembre passat els vilatans van desoir “repetidament” les preteses indicacions de la Guàrdia Civil, “encabotats a transitar per propietat privada”. Els amos de la finca asseguren que els veïns van fer mal a la seua propietat i es van posar en perill. “El terreny és perillós, enfangat, inestable [i] inclinat”, adverteixen en la missiva.

A l’administrador únic de Borcier SA no li consta que els vilatans tinguen permís de la CHX per a “envair” el domini hidràulic públic i, a més, sosté que han dut a terme una “creació il·legal d’una ruta” per la seua propietat. La missiva conclou sol·licitant que conste la seua “oposició” al fet que els veïns travessen els camins i les parcel·les privades i insistint en l’“absència de responsabilitat” per part de la mercantil en cas d’accident.

“Tornem a reiterar que aquests veïns del llogaret d’El Reatillo, de manera voluntària, no han volgut ser evacuats i reubicats per l’helicòpter de la Guàrdia Civil que va aterrar en el llogaret, i que disposen de dos camins públics, que estan bastant millor d’estat que la ruta perillosa que estan creant sense permís de ningú i usant lliurement sense permís”, reitera la missiva.

Els negocis dels marquesos

Ramón José de la Cierva, que també és conseller delegat de la immobiliària Ferisa Galicia SA i apoderat de Global City Information Technologies SL, contesta la telefonada d’aquest diari des de Madrid. El matrimoni de marquesos viu a cavall entre la capital i la finca de Requena. “És complicat”, insisteix en referència a la situació dels veïns del llogaret, la major part d’avançada edat i sense descendència. “Teòricament, són tres veïns”, explica de la Cierva en referència als més longeus, encara que també viuen en El Reatillo el pastor i dos veïns més, assegura.

La seua dona, cosina del rei emèrit, a més de consellera de la Fundació Cultural de la Noblesa Espanyola, també figura vinculada a altres societats amb el seu marit i els seus fills: és apoderada de la promotora immobiliària Belvento Solare SL, amb uns actius de 2,6 milions d’euros, i consellera delegada d’Urban Qapla SL (amb actius de quasi mig milió d’euros).

El marqués de Mairena també defensa l’ajuda que han prestat als veïns de la zona, pel fet de tindre en la finca comunicació per satèl·lit i plaques solars. “Gràcies a això, tota la gent de Xera i Requena que ha volgut comunicar-se amb els seus parents ha pogut, era com una romeria”, relata Ramón José de la Cierva a tall d’“anècdotes”.