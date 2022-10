La crisi dispara un 40% les persones que acudeixen a Casa Caridad València a sol·licitar aliments

La inflació galopant derivada de la crisi desfermada per la invasió russa a Ucraïna ha minvat de manera alarmant els recursos de famílies en risc de vulnerabilitat.

Així ho reflecteixen les dades de Casa Caridad València, organització que va posar en marxa el 2020 el lliurament d’una bossa d’aliments i productes bàsics amb motiu de la Covid-19, davant el tancament dels menjadors per la pandèmia. En total, el nombre de persones diferents (cadascuna pot anar unes quantes vegades al mes) que es van beneficiar d’aquest servei el 2020 va ser de 599.

No obstant això, entre els mesos de gener i juliol d’enguany ja han sigut 2.159 persones diferents les que s’han beneficiat d’aquest servei, cosa que suposa un 40% més que en el mateix període de l’any passat i quasi quatre vegades més que el 2020.

Casa Caridad també ha repartit xecs de supermercat per a adquirir aliments frescos i peribles com ara verdures, fruita, ous, carn o peix. L’objectiu és que totes les persones tinguen accés a una nutrició equilibrada. El 2021 s’han repartit 2.242 d’aquests xecs.

“Cada vegada són més les persones que davant la complicada conjuntura econòmica necessita alguna mena d’ajuda, perquè no pot fer front a totes les seues despeses, cosa que s’acreix en els col·lectius més vulnerables”, explicava fa poc Luis Miralles, president de Casa Caridad, que assenyalava que “la meitat de les famílies amb recurs residencial que acudeix a Casa Caridad tenen problemes amb el lloguer i/o els subministraments, una situació cada vegada més habitual, que ens ha portat a donar ajudes socials directes perquè puguen fer front a aquestes factures i no es queden al carrer”.

Així doncs, el 2021, l’Associació ha concedit 143 ajudes econòmiques directes a usuaris per un import total de 61.928 euros, que cosa suposa un increment del 74% respecte de l’exercici anterior. A més, moltes participen regularment en la distribució d’aliments frescos i no peribles, articles d’higiene, com ara bolquers, i xecs per a canviar en supermercats. “Uns productes que han incrementat el seu valor per la inflació i que ha fet que hàgem d’augmentar la partida destinada a aquest servei”, explica Luis Miralles.

En el cas de les famílies que acudeixen a les escoles infantils de l’organització, el 54% de les ateses viuen en pisos de lloguer mentre que el 20% ho fan en habitacions de lloguer, en aquest últim cas solen ser famílies monoparentals, un grup que ja representa una de cada tres de les usuàries dels centres d’Educació Infantil. De totes aquestes famílies, més del 40% tenen deutes d’arrendament o en l’abonament de factures com la llum, l’aigua o tractaments de salut.

Especialment preocupants és el cas de les dones. D’aquestes, el 77% estan en situació de desocupació, i les que treballen, la seua major part ho fan en faenes esporàdiques i sense contracte. En el cas dels homes, més de la meitat estan també desocupats. Tot això fa que només una mica més d’un terç de les famílies entrevistades tenen una nòmina com a font d’ingressos principal, una cosa insuficient per a cobrir les necessitats bàsiques d’una família.