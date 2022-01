Crítiques inventades en fòrums o taules reservades que es deixen penjades: així coaccionen els negacionistes l’hostaleria valenciana

Un grup de negacionistes autodenominat Grup Acció Borriana-Nules ve amenaçant en totes dues localitats castellonenques hostalers perquè no exigisquen el passaport Covid en els seus establiments com estableix la normativa en vigor.

La Policia Local de Nules està investigant aquests successos que es produeixen des de la setmana passada i que estan acoquinant els hostalers perquè afirmen que la mesura autoritzada pel mateix TSJCV és il·legal. Els atiadors es planten en grups gravant des de l’inici la seua entrada en l’establiment i no porten màscares, expliquen als responsables dels locals la seua acció i els amenacen.

Posteriorment divulguen els vídeos a través de grups privats de Telegram i expliquen que faran un seguiment dels locals per assegurar-se que no es demana el passaport Covid i que denunciaran a qui sí que ho faça.

Encara que segons la Federació Empresarial d’Hostaleria no s’ha detectat aquest tipus d’acció organitzada en altres punts de la Comunitat Valenciana, no es tracta d’un fet aïllat. Segons expliquen, els empresaris s’han d’enfrontar cada dia a tota mena de situacions per a bregar amb aquells que es neguen a vacunar-se i, per tant, que no poden obtindre el passaport Covid per a accedir a locals d’hostaleria i oci.

Entre els més recurrents, estan els que deixen comentaris crítics amb la qualitat de l’establiment en xarxes socials especialitzades, unes observacions inventades que només busquen fer malbé la imatge del local. També són habituals els que reserven taules en l’interior tot i saber que, com que no tenen el certificat Covid no podran accedir-hi, amb la deterioració econòmica que implica per a l’empresari, que perd l’ocupació d’aquestes taules.

Davant aquestes situacions, el president del Govern valencià, Ximo Puig, va garantir dimecres al sector hostaler i d’oci tot el suport de la Generalitat per a fer complir l’exigència del passaport Covid. En aquest sentit, ha avançat que s’ha obert la possibilitat de col·laborar amb la Fiscalia davant coaccions i amenaces procedents de persones o grups negacionistes.

Així ho va explicar després de la reunió de coordinació de seguretat de mesures COVID-19 que s’ha celebrat dimecres al Palau de la Generalitat, en què ha participat també la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo.

“La Generalitat defensarà els que defensen la legalitat”, ha manifestat el president, que ha afegit que les persones “tenen dret a pensar de la manera que vulguen, però no a obstaculitzar el compliment de la llei”.

“Des de la Generalitat Valenciana volem reconéixer l’esforç dels hostalers amb la implantació del certificat Covid durant tota la pandèmia”, va assenyalar el president, que també va destacar que el sector “ha demostrat una gran responsabilitat complint i fent complir les mesures sanitàries que s’han adoptat per protegir la ciutadania”.

Puig va subratllar que la Generalitat condemna qualsevol amenaça o coacció que es duga a terme contra els responsables dels establiments, “que no fan sinó complir la llei en benefici de la salut dels valencians i valencianes”. De fet, va recordar que la normativa que preveu la sol·licitud del certificat Covid per part dels establiments d’oci i restauració està vigent fins al 31 de gener.

“Volem enviar un missatge molt clar als hostalers: si tenen cap problema amb ciutadans que els increpen o intenten amenaçar-los per demanar el certificat Covid, que avisen immediatament les forces i cossos de seguretat, perquè estan complint mesures que tenen l’aval de la Justícia i la Generalitat sempre estarà al seu costat”, va remarcar.

Com va recordar, en aquests moments la vacunació continua sent el principal actiu en la lluita contra la COVID-19. En concret, el risc d’ingrés hospitalari, en l’UCI i de defunció per COVID-19 és més baix en persones vacunades davant de les no vacunades, en tots els grups d’edat.

Les persones no vacunades menors de 60 anys tenen 9 vegades més risc d’hospitalització i 25 vegades més risc en UCI que les vacunades. Les no vacunades majors de 59 anys tenen 7 vegades més risc de defunció per COVID-19 que les vacunades. En el grup de 12 a 29 anys, les no vacunades tenen un risc 9 vegades més alt d’hospitalització i 28 vegades més risc d’ingressar en UCI.

En la reunió de la comissió de les mesures de seguretat COVID-19 van participar a més la delegada del Govern, Gloria Calero; el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer; el secretari autonòmic de Seguretat i Emergències, José María Ángel; el president de Conhostur, Manuel Espinar, i el president de Fotur, Víctor Pérez; el secretari general de la mateixa entitat, Juanjo Carbonell; el general de la VI Zona de la Guàrdia Civil, Arturo Prieto; el cap regional d’Operacions de la Policia Nacional de la Comunitat Valenciana, José Domingo Piris, i la comissària de la unitat del Cos Nacional de Policia Adscrita a la Generalitat Valenciana, Marisol Conde.