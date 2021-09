Cs relleva al PP en l'alcaldia de Massalfassar complint el pacte de la moció de censura amb el trànsfuga del PSPV contra Compromís

El ple de l'Ajuntament de Massalfassar celebrat dissabte passat va triar a Higinio Yuste, de Ciutadans, com a nou alcalde del municipi, en virtut de l'acord entre la formació taronja, el PP i Democrates Valencians quan van signar la moció de censura al juliol de 2020 que va traure a Compromís de l'alcaldia gràcies al vot d'un trànsfuga del PSPV.

Yuste ha agraït “el treball conjunt de tot l'equip de govern” que liderava fins al dissabte Álvaro Montañés (PP) i ha tendit “la mà a l'oposició per a col·laborar pel bé del municipi”. Una oposició que està representada pels 4 edils de Compromís, i per Ismael Gimeno, edil no adscrit després de la seua expulsió del PSPV.

El nou primer edil ha assenyalat com a objectius “el benestar social, la sostenibilitat i el medi ambient així com la creació d'ocupació i la reactivació econòmica”. En la mateixa línia, ha detallat l'alcalde, “les polítiques aniran orientades a incentivar l'ús d'energies renovables; recuperar espais de la via pública per a afavorir la seguretat dels vianants; potenciar zones verdes; i millorar les instal·lacions esportives, socials i culturals”.

Igualment, Higinio Yuste, ha destacat que “es continuarà apostant per la cultura, les tradicions i el patrimoni, i una major participació ciutadana”. “La veu dels veïns és la que més volem escoltar i tindre en compte en aquest projecte”, ha assegurat.

Al ple d'investidura van assistir diversos càrrecs de Ciutadans, com els diputats autonòmics Luis Arquillos i Mamen Peris; el diputat provincial i secretari d'Acció Institucional, Jesús Gimeno; el secretari d'Organització de la província de València, Jorge Ibáñez, així com altres càrrecs, alcaldes i regidors de la formació taronja.