‘No puc viure sense tu’ de Vicent J. Sanz i Guerrero sedueix el jurat del Premi de Literatura Eròtica de la Vall d’Albaida

Sense l'escalfor que solia posar la tradicional gala eròtica donades les circumstàncies sanitàries, el Premi de Literatura Eròtica de la Vall d'Albaida ha escollit el guanyador de la seua 26a edició, i enguany es queda a la comarca. 'No puc viure sense tu' ha estat l'obra de Vicent J. Sanz i Guerrero que ha seduït al jurat del certamen literari de la Mancomunitat de la Vall d'Albaida.

'No puc viure sense tu' és una història explicada en segona persona, més íntima i directa, on planteja també diferents aspectes psicològics dels personatges. Per altra banda intenta contar les històries barrejant l’erotisme i l’humor, una combinació explosiva que tradicionalment sempre han anat de la mà.

Teresa i Jaume són una parella jove que ha heretat una antiga masia no per raons de llinatge. En aquesta casa posaran a prova les seues fantasies sexuals fins a arribar al punt de muntar un negoci: una casa del plaer amb clientela exclusiva que vulga explorar la seua sexualitat i l'intercanvi de parelles.

Carme és l'empresària local que guarda recremor amb la parella per no haver heretat ella aquesta masia, que li hauria d'haver tocat per família. A més, viu una doble vida, la de l'empresària i futura promesa política incorrupta, amb el matrimoni perfecte, i la de la dona insatisfeta sexualment pel seu marit que d'amagades es desboca pel sexe.

Erotisme bucòlic narrat per una traductora que posa en pràctica el que només la imaginació li mostrava. Una novel·la amb ritme in crescendo que barreja eixe món de somni eròtic rural amb un de més físic, el dels comiats de solters, per tal de diluir les rivalitats ancestrals entre la gent de la zona, alhora que serveix d'instrument per a avançar en la corrupció sense escrúpols.

Vicent J. Sanz Guerrero (Montaverner 1973) és arquitecte tècnic de professió, però manté una relació molt íntima amb la música i l’escriptura. És novell i aprenent en l’art literari, però no ha deixat mai d’escriure textos i fer xarrades a nivell local relacionades amb la seua vessant professional. Fa uns anys va auto-editar una novel·la de gènere eròtic 'Bagassa primerenca, beata tardana' i posteriorment va decidir participar al Premi de Literatura Eròtica de la Vall d’Albaida, on ja ha quedat finalista en dues ocasions.