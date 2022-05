El cunyat de Rita Barberá i un amic ultra es van repartir 2,2 milions d’Acciona: “Encobria una comissió”

El cunyat de Rita Barberá es va repartir amb un vell amic de la ultradreta una “comissió corresponent” a una contracta d’Acciona per la gestió del servei de neteja i conservació del sistema municipal de sanejament de l’Ajuntament de València, segons la Fiscalia Anticorrupció. Els advocats Jose María Corbín i Diego Elum mantenen amistat des que militaven en l’extrema dreta valenciana (Elum va ser el testimoni de Corbín en el seu casament amb Totón Barberá el 19 de juny de 1980). Després d’un període centrat en la defensa de narcos i proxenetes, José María Corbín va passar a ocupar-se d’una pretesa assessoria jurídica de grans empreses adjudicatàries de l’Ajuntament de València, governat durant 24 anys per la seua cunyada, entre les quals Secopsa, Cleop o Acciona.

Diego Elum va cobrar 2,5 milions d’euros de la firma Infilco Española SA, adjudicatària en una unió temporal d’empreses (UTE) amb Acciona Infraestructura SA, del servei de sanejament de València. El 66,67% dels fons (1,7 milions) van ser transferits a la societat Corbín Abogados SL, la facturació de la qual posa en dubte un informe d’Hisenda que figura en el sumari del cas Azud a què ha tingut accés elDiario.es. Luis Castillo, CEO d'Acciona Infraestructuras SA, figura com a investigat en la causa.

El contracte, emparat en una “presumpta relació de treball”, es va signar el 20 d’abril de 2006 i mancava de contingut, segons un escrit del fiscal Anticorrupció, Pablo Ponce. José María Corbín “era el que feia la intermediació amb l’ajuntament, pel fet de tindre la seua dona com a alta funcionària de la seua germana alcaldessa (...) en l’època dels fets, i no va ser d’altra banda l’única actuació feta i per la qual rep la comissió corresponent”, afig el representant del ministeri públic.

El contracte signat pel lletrat Diego Elum manca de contingut i es confecciona “per donar cobertura” al pagament milionari. La facturació entre tots dos “no obeïa a cap faena real i, per consegüent, encobria l’import de la comissió requerida” per aconseguir la contracta de l’UTE d’Acciona Infraestructura SA i Infilco Española SA.

A més, el fiscal Anticorrupció “no ha presentat ni ha fet cap faena per a efectuar l’encàrrec”, tant per “manca de coneixements tècnics” com per la impossibilitat de fer l’hercúlia tasca d’una naturalesa semblant.

“És evident que la utilització d’aquestes contractes i factures simulades serveix per a encobrir d’una banda l’origen dels diners que percep l’investigat Corbín, que d’aquesta manera interposa la societat de Diego Elum, amb el qual mantenia una estreta relació d’amistat i que per això percep una part important de l’abonament efectuat per l’empresa adjudicatària del contracte milionari amb l’Ajuntament de València”, assenyala l’escrit del fiscal. Tot això, argumenta Pablo Ponce, no són “elucubracions” de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, tal com argumentava la defensa de Diego Elum, sinó que són fets que “es funden en una font probatòria consistent”.

A més dels informes pericials i de la documentació bancària recaptats en la causa, hi ha un motiu clar per a rebutjar la pretensió de nul·litat de l’entrada i registre en el despatx de Diego Elum. El lletrat, tal com recorda la jutgessa instructora en una interlocutòria que figura en el sumari, va reconéixer que el pagament d’1,7 milions d’euros a Corbín no es deu a “cap col·laboració jurídica”. L’advocat va declarar que un dels responsables de la mercantil li va comentar que “tenia molt d’interés” a accedir a l’adjudicació.

Corbín “tenia totes les eines”

José María Corbín, manté la instructora, “tenia totes les eines per a aconseguir els fins” de l’empresa pretesament corruptora “com a cunyat de l’alcaldessa de València en aquella època i marit de la germana d’aquesta que detenia el càrrec de cap de gabinet”. De fet, un informe d’Hisenda qüestiona que la firma de l’advocat multiplicara per cinc la seua facturació.

Elum va destruir els contractes que va signar amb Infilco Española SA, segons destaca la interlocutòria. El lletrat també va intentar justificar la seua faena en aquest contracte amb “unes tapes i fotocòpies”. La coartada “resulta poc creïble a simple vista”, afig la magistrada Pepa Tarodo, “més encara quan ni tan sols va poder identificar a l’economista que el va ajudar en la faena, i va manifestar que no recordava qui era i que havia mort”.

Diego Elum i José María Corbín mantenen una llarga amistat des de l’època de la Transició en què militaven en la ultradreta i estiuegen junts a Xàbia. Corbín va passar de defensar narcotraficants i proxenetes a assessorar jurídicament grans adjudicatàries de l’ajuntament que governava la seua cunyada, la difunta alcaldessa Rita Barberá. La seua agenda de contactes telefònics incloïa els números de nou ministres del PP.