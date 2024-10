El director d’Antifrau nomenat pel PP i Vox xoca amb Anticorrupció per les pericials del cas Azud

Dues institucions que anaven de bracet –la Fiscalia Anticorrupció i l’Agència Valenciana Antifrau (AVA)– han xocat de cara pels informes pericials en el cas Azud, que investiga la presumpta corrupció urbanística durant l’etapa d’alcaldessa de la difunta Rita Barberá. El nou director de l’AVA, Eduardo Beut, es va desentendre de la petició del fiscal anticorrupció perquè l’antic cap d’Investigació d’Antifrau, Gustavo Segura, ratificara els informes pericials fets per l’entitat, en funcions d’auxili judicial, en el marc de la complexa instrucció del cas Azud. Segura va ser un dels càrrecs de l’anterior etapa de Joan Llinares en l’AVA acomiadat pel nou director, molt pròxim a l’expresident autonòmic Eduardo Zaplana. Lletrada d’Antifrau, Sonia Folgado, va adduir que, des que va ser destituït, el 2 de setembre passat, Gustavo Segura “no té accés als expedients administratius d’investigació d’aquesta Agència en què ha participat”. No obstant això, el fiscal Pablo Ponce, en un escrit a què ha tingut accés elDiario.es, respon que “ha de ser l’Agència la que proporcione l’informe elaborat a tots els perits designats”, incloent-hi Segura.

L’informe pericial, recorda el representant del ministeri públic, va ser elaborat “exclusivament” amb les “dades subministrades” pel Jutjat d’Instrucció número 13 de València, encarregat de les perquisicions del cas Azud. No hi ha, indica Anticorrupció, “cap documentació i informe distint del presentat en el jutjat”. El fiscal, “a fi que no hi haja cap equívoc”, demana que “es lliure” als quatre funcionaris d’Antifrau citats per a ratificar la pericial davant la jutgessa instructora. L’escrit de la Fiscalia, del 25 d’octubre passat, també recorda que “tant l’informe com la documentació” estan “en poder de totes les parts personades en el procediment”.

Els investigadors d’Antifrau estan citats el pròxim 6 de novembre per a ratificar davant el jutjat els informes pericials. La magistrada instructora del cas Azud, substituta de la titular, ha requerit a l’agència que dirigeix Eduardo Beut que proporcione l’informe pericial a “tots” els perits designats.

Gustavo Segura ja es va encarregar d’informes pericials anteriors en causes de corrupció com el cas Erial, en el judici del qual va comparéixer com a perit. El 2023, segons l’última memòria de l’AVA, diversos jutjats valencians van sol·licitar a l’entitat un total de huit informes pericials. Des de la seua creació, Antifrau ha dut a terme un total de 31 “col·laboracions processals”.

En el cas Azud, l’entitat va elaborar un informe pericial sobre el perjudici milionari a les arques municipals a conseqüència de l’adjudicació de la contracta de sanejament, en el marc de la qual el cunyat de Rita Barberá i un altre lletrat es van repartir una pretesa mossegada de 2,2 milions d’euros, i sobre un dels projectes urbanístics de la presumpta trama a Burjassot.

Després de l’acomiadament de Teresa Clemente (directora adjunta de l’entitat amb Joan Llinares i funcionària clau en la denúncia del cas Blasco) i de Gustavo Segura (rival de Beut en el procés de selecció en les Corts Valencianes), sis investigadors van eixir de l’entitat en desbandada.