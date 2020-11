El declivi del model Alzira: l’absència de concessions empeny Ribera Salud a la compra d’hospitals privats

El 19 de juny de 1997 es va signar el contracte de gestió de serveis públics per concessió entre la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana i la Unió Temporal d’Empreses (UTE) Ribera Salud, ara propietat en un 90% de Centene Corporation.

El president llavors Eduardo Zaplana impulsava el primer cas a Espanya d’un hospital públic de gestió privada recorrent a les caixes valencianes Bancaixa i CAM com a accionistes de Ribera Salud. El PP va estendre el polèmic model a les comunitats en què governava i Esperanza Aguirre el va implantar a Madrid.

No obstant això, malgrat els pretesos estalvis per a l’administració i a pesar del pretés millor servei, arguments recurrents dels defensors del model, la realitat és que no sols no s’ha estés a altres comunitats autònomes, sinó que a més a la Comunitat Valenciana el Govern valencià d’esquerres presidit per Ximo Puig s’ha marcat l’objectiu de recuperar tots els departaments de salut privatitzats, un dels principals compromisos del Pacte del Botànic signat el 2015 pel PSPV i Compromís, amb el suport d’Unides Podem, i reeditat quatre anys després, amb els morats ja com a part de l’executiu.

Així doncs, en el primer mandat del Botànic, va ser precisament l’hospital d’Alzira, el pioner del model de concessional impulsat pel PP i Ribera Salud, el que es va recuperar per a la gestió pública en caducar el contracte l’1 d’abril de 2018.

El mateix passarà el 15 d’octubre de 2021 amb l’hospital de Torrevella després que acabe la concessió de 15 anys atorgada el 2003 pel PP, malgrat els intents de Ribera Salud per convéncer el president Puig de prorrogar el contracte. La posada en marxa del centre hospitalari es va produir el 16 d’octubre de 2006.

No és aquesta l’única concessió sanitària que el Govern valencià pretenia recuperar per a la gestió pública a curt termini. Sanitat va anunciar a l’abril de l’any passat l’inici dels tràmits necessaris per a permetre el rescat de l’hospital de Dénia, gestionat per Marina Salud, empresa integrada per DKV i Ribera Salud, després de fracassar les negociacions amb la primera de les firmes, propietària d’un 65% de les accions de la societat. No obstant això, després de la irrupció de la pandèmia, no hi ha hagut en els últims mesos novetats sobre aquest tema. En aquest cas, el contracte acaba també el 2021.

D’aquesta manera, a l’empresa valenciana propietat de l’americana Centene Corporation, que va nomenar fa poc director executiu europeu Alberto de Rosa, germà del senador valencià del PP Fernando de Rosa, tan sols li quedaria en concessió un hospital a Elx, el contracte del qual expira el 2025.

Davant aquesta perspectiva i davant l’absència de concessions a la vista al territori espanyol, la companyia s’ha llançat a la compra d’hospitals privats. Tant és així que en l’últim any s’ha fet amb dos importants centres gallecs.

En concret, al desembre de l’any passat va anunciar l’adquisició de l’hospital Povisa de Vigo, un dels més centres privats més importants d’Espanya. El grup sanitari va formalitzar l’adquisició del 93% de l’accionariat, que estava en mans del grup Nosa Terra XXI.

A més, el 10 de novembre passat va completar l’adquisició del control de l’Hospital Polusa de Lugo després que la Comissió Nacional del Mercat de la Competència (CNMC) hi haja donat llum verda.

També a l’estranger han obert mercat amb l’obertura al desembre de l’any passat d’OB Klinika a Praga (República Txeca), especialitzada en el tractament de l’obesitat mòrbida.