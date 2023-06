El Defensor del Poble investiga el tancament “il·legal” durant un mes d’un jove marroquí en el CIE de València

El Defensor del Poble ha admés a tràmit una queixa pel tancament “il·legal” en el CIE (Centre d’Internament d’Estrangers) de Sapadors, a València, durant un mes d’un jove extutelat, segons consta en la resposta d’aquest organisme a la queixa presentada per la campanya CIEs NO.

Aquest jove, de 22 anys i de nacionalitat marroquina, que va estar tutelat per la Comunitat de Madrid, va romandre reclòs en Sapadors entre el 21 de gener i el 23 de febrer d’enguany, a pesar que en el centre es disposava de la resolució judicial que va suspendre la seua ordre d’expulsió.

No obstant això, “cap autoritat va verificar la seua situació legal o, si ho van fer, la van ignorar i el van mantindre privat de llibertat amb l’objectiu de deportar-lo”, lamenten des de la campanya pel tancament dels centres d’internament d’estrangers.

Suspesa cautelarment l’ordre d’expulsió

Un jutjat d’Alcalá de Henares va acordar el 21 de gener l’internament en el CIE del jove arran d’una ordre d’expulsió dictada per la Delegació del Govern Madrid dos anys abans. Ni aquest jutjat ni el CIE van tindre en compte que el TSJ de Madrid va estimar el 8 de juliol de 2021 un recurs d’apel·lació interposat pel xic i va acordar la suspensió cautelar de l’ordre d’expulsió: “Se’l va tancar a València amb la finalitat de ser expulsat en qualsevol moment”.

L’alt tribunal madrileny va prendre aquesta decisió pel fet de considerar que hi havia “múltiples indicis de l’arrelament social” del xic i va criticar la Comunitat de Madrid i l’Administració en general per la “inacció” i la “descoordinació” per a regularitzar la seua situació administrativa.

Menors tutelats sense documentar

Aquesta sentència, segons CIEs NO, posa de manifest la “problemàtica” ja denunciada per les organitzacions socials i, fins i tot, traslladada pel Defensor del Poble a la Fiscalia General de l’Estat, que hi ha un percentatge important de menors tutelats que compleixen 18 anys sense haver sigut documentats. L’article 35 de la Llei d’estrangeria determina que els menors tutelats tenen dret a una autorització de residència, que ha de ser sol·licitada a instàncies de l’organisme que assumeix la tutela.

L’incompliment d’aquesta sentència i de la mateixa Llei d’estrangeria –que preveu l’ingrés en els CIE com una mesura cautelar per a assegurar l’expulsió– “proven que el tancament del jove va ser il·legal. No obstant això, ningú ha assumit la seua responsabilitat i no s’ha fet res per evitar casos similars”, han advertit des de la campanya.

Per aquestes raons, CIEs NO va presentar una queixa davant el Defensor del Poble en què sol·licitava la seua intervenció perquè s’establisquen mesures de coordinació que impedisquen la repetició de situacions semblants i s’apliquen mesures disciplinàries contra els responsables del tancament “il·legal” del jove. El Defensor va contestar a la queixa de la campanya el 6 de juny admetent a tràmit la queixa i anunciant l’inici d’actuacions davant els organismes administratius competents.