La deficient posada en marxa del programa Xarxa Llibres en Batxillerat genera malestar entre les famílies

La Confederació d’AMPA Gonzalo Anaya i el grup parlamentari Compromís es van reunir dijous passat en les Corts per analitzar les problemàtiques de l’inici de curs escolar, una trobada en què van participar Rubén Pachecho, president de la Gonzalo Anaya, amb altres membres de l’executiva de Fampa; Joan Baldoví, síndic de Compromís; el portaveu d’Educació Gerard Fullana; i la diputada Verònica Ruiz, i en què es va posar de manifest el malestar de les famílies per la posada en marxa de Xarxa Llibres en Batxillerat.

Durant l’última setmana, la Confederació d’AMPA Gonzalo Anaya ha rebut incidències de les AMPA per l’aplicació del programa en aquest cicle, un nou projecte del curs 2023-2024 que el nou Consell hereta del Botànic. “Traslladem el malestar de les AMPA dels IES afectats per com està aplicant-se la nova convocatòria. I és que famílies associades a l’AMPA ens han explicat que la Xarxa Llibres no funciona en Batxillerat i que han rebut un missatge dels instituts en què els demanen que compren els manuals pel seu compte, perquè no tenen prou dotació”. Per aquest motiu, la Xarxa Llibres “només cobrirà dos o tres llibres”.

La Confederació Gonzalo Anaya ha contactat amb la Conselleria per tractar d’esclarir la qüestió i la resposta és que volen atendre cas per cas i que la dotació és global. La pregunta sense resposta formulada per la confederació de Fampa és si les famílies “hem de comprar els llibres de Batxillerat o no, siga com siga el cas”.

La realitat que ha observat la Confederació Gonzalo Anaya a través de comunicacions amb les famílies dels centres i de les AMPA dels instituts és que, en molts centres, l’alumnat de segon de Batxillerat no ha pogut deixar el lot complet per a l’alumnat de primer, que ha de deixar almenys el 85% dels llibres del curs anterior per a poder rebre el lot complet de segon. L’alumnat de segon de Batxillerat “ha decidit no participar en la Xarxa Llibres per dues situacions concretes: els llibres que tenien en primer eren llogats o prestats; o perquè volen repassar matèries i prefereixen quedar-se amb els llibres”. Segons expliquen les famílies, aquest és el motiu de la baixa participació de l’alumnat de segon de Batxillerat en Xarxa Llibres: “això ha provocat que no hi haja prou llibres per a primer de Batxillerat, curs que promociona de l’ESO amb una elevada participació en la Xarxa Llibres”.

En la reunió, la Gonzalo Anaya i Compromís han coincidit que, davant aquesta realitat, la Conselleria d’Educació “ha d’adaptar la nova convocatòria a les necessitats de les famílies i sufragar els lots complets de primer i segon de Batxillerat”, cosa que implica “abonar l’import dels llibres de text adquirits ja per les famílies per poder crear el banc de llibres en tot el cicle, tal com es va fer en Primària amb la creació de la xarxa, i ampliar la dotació econòmica si cal perquè els centres educatius que no han dit a les famílies que compren els llibres puguen adquirir-los”.

Buscar solucions per a implementar Xarxa Llibres en Batxillerat

Segons Pacheco, “és evident que cal reacció i capacitat de buscar solucions perquè la Xarxa Llibres de Batxillerat nasca tan completa com siga possible. Els llibres de text de Batxillerat són els més cars i, per això, tant els centres educatius i els seus equips directius, com les famílies, necessiten una resposta de la Conselleria d’Educació al més urgent possible”.

Per part seua, Fullana ha assenyalat que la “inoperància” de la Conselleria en aquest inici de curs va “més enllà del caos que han generat en les adjudicacions docents i s’estenen a més àmbits. Amb un sistema que funcionava com Xarxa Llibres, la seua desídia i incapacitat de gestió provoca que l’ampliació a Batxillerat en aquest curs estiga en greu perill”.

En aquest sentit, Compromís ha registrat una pregunta parlamentària per a saber quines són les mesures que aplicarà el Consell per solucionar les deficiències detectades per les AMPA en el programa Xarxa Llibres en Batxillerat.

“Exigim al conseller José Antonio Rovira i al seu equip que deixen d’estar absents i que posen solucions perquè en aquest curs els alumnes de Batxillerat puguen disposar dels seus llibres de text de manera gratuïta com ja estava estipulat”, ha conclòs Fullana.