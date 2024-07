La demora mitjana per a operar-se a la Comunitat Valenciana es manté en 79 dies amb 69.400 pacients en espera

El Govern valencià del PP i de Vox no ha aconseguit reduir la demora mitjana per a operar-se a la Comunitat Valenciana, una de les seues principals promeses electorals, especialment per part dels populars, perquè es manté en 79 dies, la mateixa dada que es va obtindre el juny del passat any, últim mes gestionat pel Govern del Botànic.

Quant al nombre de pacients en espera, sí que s’ha aconseguit una reducció de 3.309 persones respecte dels 72.704 de juny del 2023, però, respecte del mes de desembre passat, últim balanç fet, s’ha incrementat en 4.150 pacients, per la qual cosa actualment hi ha 69.395 pacients a l’espera de ser intervinguts.

Com va informar elDiario.es, les dades relatives al nombre dels pacients en cua i els dies d’espera mitjana, que en els últims anys de l’executiu d’esquerres es publicava cada mes, han passat a fer-se públics tan sols dues vegades a l’any, segons la Conselleria de Sanitat gestionada pel PP, “per a poder tindre una visió més àmplia de l’evolució”.

Per prioritats, s’han reduït en gairebé 2.000 els pacients amb prioritat 1 en llista d’espera quirúrgica en un any, ja que ha passat de 2.967 el juny de l’exercici passat, a 1.058 pacients en el mateix mes d’enguany. Això suposa una disminució de més del 64%, com va explicar el president de la Generalitat, Carlos Mazón, en el ple de les Corts.

En aquest sentit, cal destacar que els pacients amb prioritat 1 són els que han de ser operats en un termini màxim de 30 dies pel risc vital que presenta la seua patologia.

En el mateix període s’ha reduït en un 34% el nombre de pacients amb prioritat 2, que són els que han de ser intervinguts en termini no superior a 90 dies. La xifra d’aquest grup de pacients en espera ha passat dels 17.214 de juny del 2023, als 11.311 de juny d’aquest exercici.

D’aquesta manera, es compleix l’objectiu d’aquesta Conselleria, tal com ha assenyalat el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, de centrar els esforços de manera prioritària en els pacients el pronòstic vital dels quals és compromés.

“Des del primer dia ens vam comprometre a prioritzar les actuacions en funció de la gravetat i d’indicadors sanitaris, ja que la salut dels pacients sempre està per damunt dels nombres o les llistes. Per tant, el nostre criteri sempre serà sanitari i mai estadístic”, ha insistit el titular de Sanitat.

Cal destacar que, si bé l’última xifra publicada per l’anterior Consell va ser la de juny del 2023, amb els esmentats 72.704 pacients en espera, a l’arribada del nou equip a la Conselleria de Sanitat, el 20 de juliol de 2023, aquesta xifra era superior, amb un total de 73.467 pacients a l’espera d’una intervenció quirúrgica.

La demora mitjana es manté

En aquesta línia, la demora mitjana per a ser intervingut quirúrgicament se situa en 79 dies, per la qual cosa es manté en els mateixos nivells que el juny de l’any passat; si bé el 60% dels departaments estan per davall d’aquesta demora mitjana autonòmica.

El conseller de Sanitat ha manifestat la seua satisfacció davant l’evolució de les llistes d’espera amb la nova fórmula de gestió d’aquestes implantada per la Conselleria, que centra l’atenció en la reducció de la quantitat de pacients amb prioritat 1 i 2 en espera quirúrgica, i al mateix temps ha permés mantindre la demora mitjana en 79 dies.

En aquest sentit, Gómez ha afirmat que el seu departament “continuarà destinant tots els esforços necessaris a la finalitat que el temps d’espera per a ser intervingut a la Comunitat Valenciana continue en el ritme de reducció desitjable i insistint a prioritzar els indicadors de salut per damunt de qualsevol estadística”.

En l’actualitat, les àrees sanitàries valencianes amb les esperes més reduïdes són els departaments de Requena, amb 43 dies; Sagunt, amb 44; Torrevella, amb 45; València-Doctor Peset, amb 48; Elx-Crevillent, amb 49; i la Ribera, amb 50.

Així mateix, en termes generals, cinc especialitats també se situen per davall de la mitjana de la Comunitat, com són Cirurgia Cardiovascular, amb 40 dies; Cirurgia Maxil·lofacial, amb 56; Oftalmologia, amb 59; Ginecologia-Obstetrícia, amb 64; i Cirurgia General, amb 68.

En funció de les patologies, entre els procediments que se situen per davall de la mitjana autonòmica estan el túnel carpià, amb 40 dies; les cataractes, amb 43; l’hàl·lux valg, amb 46; l’hèrnia inguinal/crural, amb 47; les varices i la colecistectomia, totes dues amb 51 dies; i el quist pilonidal, amb 56, entre altres.

D’altra banda, Marciano Gómez ha indicat que les dades “demostren el gran esforç i implicació del personal sanitari per a millorar i agilitzar l’atenció als pacients”. En aquest sentit, el conseller ha agraït la tasca de cadascun dels professionals implicats en el procés, així com dels equips directius dels departaments de salut i de les noves Agrupacions Sanitàries Interdepartamentals, la tasca de coordinació de les quals entre departaments comença a veure’s reflectida en l’anàlisi de resultats, segons ha assenyalat.

Tota la informació sobre llista d’espera quirúrgica a la Comunitat Valenciana es pot consultar en la pàgina web de la Conselleria de Sanitat relativa a llistes d’espera: https://www.san.gva.es/es/web/organizacion/lista-espera-quirurgica.