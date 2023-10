Descoberts elements antisísmics en el jaciment ibèric on es va trobar la Dama d’Elx

Un grup d’investigadors ha descobert elements antisísmics en la muralla ibèrica del jaciment de l’Alcúdia, situat en el terme municipal il·licità, després d’haver treballat en l’anomenat Sector 11 d’aquest espai arqueològic, on es va trobar la Dama d’Elx el 1897.

El mes de setembre passat va finalitzar la campanya d’excavacions arqueològiques denominada ‘Dames i herois. Darrere de l’Ilici ibèrica’, que dirigeix Alberto Lorrio, catedràtic de prehistòria de la Universitat d’Alacant (UA), i Héctor Uroz, professor de la de Múrcia, segons fonts de la primera institució acadèmica.

Aquest equip ha intervingut en el sector esmentat amb l’objectiu d’aportar informació sobre les fases ibèriques més antigues.

Durant enguany, les tasques s’han centrat en la recuperació de la muralla, de la qual ja s’han excavat 28 metres lineals, i en la documentació de les zones domèstiques que hi estan vinculades, huit ambients en total que poden correspondre a quatre o cinc cases, segons ha indicat Lorrio.

L’estudi de la muralla ha revelat la seua construcció mitjançant caixons massissos, una tècnica d’origen oriental que a l’Alcúdia presenta la singularitat d’usar diferents materials en cadascun dels trams identificats.

“Pensem que la utilització de caixons diferents per a construir la muralla tenia com a objectiu donar-li més flexibilitat per a suportar els moviments sísmics de la zona, cosa que s’evidencia especialment per l’ús de maçoneria i diferents tècniques de l’anomenada arquitectura de terra, com l’atovó o el fang pastat”, ha explicat l’investigador, que ha assenyalat que aquesta manera de construir dona més solidesa “i això implica una molt bona conservació”.

Així mateix, les faenes dutes a terme en el jaciment el setembre passat han revelat que en els habitatges es van produir, almenys, dos episodis d’inundació, i també s’han registrat en algunes nivells d’incendi.

“En la pròxima campanya, la del 2024, tenim previst executar la segona fase de museïtzació del sector excavat. En concret, volem posar en valor la muralla i l’urbanisme annex, però igualment la séquia d’època contemporània que recorre el sector, de la qual es conserven fins i tot els partidors, i que il·lustra la història més recent de l’Alcúdia, de manera que el visitant puga comprendre les restes identificades”, ha avançat el catedràtic.

Les faenes entre el 2017 i el 2023, dirigides inicialment per José Uroz, catedràtic d’història antiga de la UA, han anat traient a la llum les restes materials de les fases ibèriques més antigues de l’Alcúdia, al voltant del segle V aC. La troballa de la muralla i dels vestigis urbans adossats constitueix una novetat de gran rellevància, perquè ha permés, per primera vegada, saber el context arqueològic de la Dama d’Elx, segons fonts de la UA.

Enguany, l’equip multidisciplinari que ha pres part en les excavacions el conformava una vintena de doctorands i estudiants de la Universitat d’Alacant i la de Múrcia, així com experts col·laboradors, com el catedràtic de ciències de la terra i medi ambient de la UA Juan Carlos Cañaveras i el conservador del Museu de Prehistòria de València Carlos Ferrer, entre altres.

També destaca la tasca exercida pels tres obrers de l’Alcúdia que són contractats gràcies al conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Elx.