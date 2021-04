Una desena de col·lectius LGTB denuncien un acte en la Universitat Politècnica de València per “obviar els drets humans de les persones trans”

Una desena de col·lectius LGTB de València denuncien la “transfòbia” d’un acte de la Càtedra d’Infància de la Universitat Politècnica de València. L’acte, organitzat dimecres en la Facultat de Belles Arts, buscava analitzar el projecte de Llei trans del Ministeri d’Igualtat “des de l’enfocament dels drets de la infància”. L’activitat va comptar amb la participació d’una advocada i feminista, un professor de drets humans, un metge i psicoterapeuta, un activista i professor de psicologia i el director del màster en Dret de Família de la Universitat de Barcelona.

Els col·lectius consideren que en algunes intervencions de l’acte “s’han obviat els drets humans de les persones i la infància trans, reconeguts per l’ONU” i consideren que els ponents no tenien prou coneixement de la matèria perquè barrejaven “termes com l’orientació afectivosexual, identitat de gènere o expressió de gènere”, termes que figuren en el projecte de llei trans que ha causat una forta divisió en el Govern central i debats en el moviment feminista.

Segons critiquen els col·lectius, Lucas Platero, l’única persona trans convidada a l’acte, afirma que es va sentir “insultat” per les intervencions, en paraules recollides per les entitats que clamen contra l’acte. Les entitats LGTB critiquen que en els discursos s’incorporaren “al·lusions patologitzants”, entre les quals citen l’ús del terme “disfòria de gènere” per a “considerar la identitat de les niñes”. Algunes normes autonòmiques, com la llei trans valenciana han descartat l’ús del terme “disfòria” i l’Organització Mundial de la Salut fa servir des del 2018, amb l’actualització del seu manual, el terme “incongruència de gènere”, si bé manté la transsexualitat en l’epígraf “trastorns de la identitat de gènere”.

“Els drets humans trans són drets humans de la infància, no són objecte de debat ni qüestionables” recalquen les associacions en un comunicat, que reclama a la Càtedra d’Infància de la Politècnica una rectificació i la depuració de responsabilitats. “Donar espais als discursos d’odi normalitza la violència estructural que pateix el col·lectiu LGTBI”, expressen.

Els col·lectius carreguen contra algunes manifestacions de Nuria González, que, recullen “apuntava una esperpèntica teoria de la conspiració d’un pretés lobby de metges darrere d’un complot amb la finalitat de lucrar-se de les dones”, mentre que el convidat Robert Wintemute, professor de drets humans, “comparava l’ablació amb l’ús de blocadors hormonals”. De moment, la Universitat Politècnica no s’ha pronunciat sobre la denúncia.