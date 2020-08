Desestimat el recurs del Col·legi d’Arquitectes que ha frenat un mes la rehabilitació de la muralla islàmica de València

El Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals (TARC) ha desestimat el recurs del Col·legi d’Arquitectes de la Comunitat Valenciana contra les bases del concurs promogut per l’Ajuntament de València per a executar la direcció museística i les obres d’excavació, restauració i posada en valor de la muralla islàmica de València, en el tram de la plaça de l’Àngel.

El recurs ha suposat la paralització del procés d’adjudicació de les obres durant un termini aproximat d’un mes i amb aquesta són ja set les al·legacions plantejades en el que va d’any per l’entitat col·legial contra els plecs de diferents concursos de projectes municipals que el TARC ha acabat desestimant, una qüestió que l’Ajuntament ha retret a la institució, perquè considera que bloqueja els processos administratius, tal com ja va informar aquest diari.

Aquesta vegada, el Col·legi va recórrer contra el concurs, perquè va observar una pretesa vulneració del principi d’igualtat de tracte i no-discriminació causada, a parer seu, perquè el plec de clàusules administratives particulars impossibilita la participació d’empreses de nova creació en el contracte: “S’al·lega una mena de restricció en la participació per a les empreses de nova creació de manera que sí que cal considerar-la incardinada dins del concepte d’afectació a la possibilitat de participació en condicions d’igualtat per als que estan col·legiats en la corporació recurrent”.

No obstant això, resol el TARC que “no hi ha, perquè no pot donar-se, infracció de l’article 90.4 de la Llei de contractes del sector públic (LCSP) pels criteris d’adjudicació previstos en el plec. Són conceptes diferents que el recurrent confon sota l’única premissa d’una pretesa restricció a la participació de noves empreses”.

Per si no fora prou, diu la resolució que “no hi ha restricció a les noves empreses pel que fa a l’acreditació dels requisits de solvència, perquè l’apartat P de l’Annex I del plec de clàusules administratives particulars exceptua les empreses de nova creació del requisit d’acreditar una relació dels principals serveis o treballs duts a terme de contingut igual o similar, i és prou amb l’acreditació del que es preveu en l’article 90.1g) de l’LCSP, de possible compliment per empreses de nova creació”.

La resolució del TARC és especialment dura amb el Col·legi pel fet de declarar “la concurrència de mala fe i temeritat en la interposició del recurs, per la qual cosa s’imposa al recurrent la sanció prevista en l’article 58 de l’LCSP en la quantitat de 2.000 euros” i ofereix la possibilitat de recurs contenciós administratiu.

El Col·legi nega que hi haja mala fe en els seus recursos

Sobre aquest tema, el degà del Col·legi d’Arquitectes de la Comunitat Valenciana, Luis Sendra, ha insistit que el propòsit que persegueixen amb aquests recursos no és paralitzar res, sinó que es tinga en compte les seues reivindicacions per a millorar en la mesura que siga possible les bases de cada concurs.

“La prova és que mai hem anat al contenciós administratiu, cosa que sí que suposaria un retard important dels projectes”, afirma Sendra, que afig que “mai hem anat de mala fe, perquè sempre hem dialogat amb l’Ajuntament de València i hem estat en tot el que ens han requerit”.

A més, assegura que han presentat més de 100 recursos contra ajuntaments de tots els colors polítics de la Comunitat Valenciana i destaca que tenen col·legiats de tota mena de sensibilitats polítiques.

El degà ha recordat que ha mantingut converses amb l’Ajuntament i que en el seu moment es va proposar una mesa conjunta per tractar de negociar aspectes dels plecs, però que, com que no s’ha materialitzar, es veuen obligats a recórrer contra els punts dels plecs que consideren millorables: “Hi ha una bona relació amb l’Ajuntament de València, només volem que les coses es facen tan bé com siga possible”, explica.