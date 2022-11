La difusora de la faula de la dona de Pedro Sánchez s’enfronta a set anys i mig de presó per la falòrnia del Bar España

María Pilar Baselga té el gallet fàcil en matèria de faules. La tertuliana fa anys que difon les falòrnies més desficaciades d’Espanya, encara que la falsa transsexualitat de la dona de Pedro Sánchez, a qui anomena “Begoño” en el programa Los Intocables en la cadena ultra Distrito TV, l’ha catapultada a una certa fama. Per acabar-ho d’adobar, també es permet afirmar que “segons sembla, els serveis secrets marroquins tenen les proves que Begoña Gómez està involucrada, estaria, estaria, en temes de narcotràfic al Marroc”.

Les quimeres conspiracionistes en matèria negacionista de la pandèmia de la Covid-19 de la dona, que es presenta com a llicenciada en Història de l’Art, van arribar a aparéixer en el programa Espejo Público d’Antena 3 o en Todo és mentira de Cuatro en plena crisi sanitària. Baselga també té un canal de Telegram amb 15.000 subscriptors.

Les acusacions sobre el pretés paper de la dona de Pedro Sánchez en “temes de narcotràfic” han sigut tan greus i absurdes que tant Baselga com el director del programa, Eurico Campano, s’han disculpat. No obstant això, María Pilar Baselga té un llarg historial com a frenètica propagadora de faules que ja li ha ocasionat problemes judicials de primer ordre. La dona arrossega una condemna al llom i, a més, s’enfronta a una petició de pena de set anys i mig de presó per part de la Fiscalia per haver sigut una de les principals difusores de la faula del Bar España, segons la qual l’antre situat en la carretera de Benicarló (el Baix Maestrat) va ser l’escenari d’una trama de pederàstia i de cerimònies satàniques que s’ha demostrat més falsa que un duro de quatre pessetes.

El ministeri públic sol·licita una pena de set anys i mig de presó pels presumptes delictes continuats contra la integritat moral i de calúmnies i injúries amb publicitat contra autoritat i funcionari i contra particular. A més, l’escrit d’acusació també demana una multa de 45.900 euros. La titular del Jutjat d’Instrucció número 5 de Castelló va dictar la interlocutòria d’obertura de judici oral en què requereix que els acusats abonen una responsabilitat civil de 2,4 milions d’euros.

La instructora, en una resolució anterior, al·ludia a la “permanent campanya d’assetjament i desprestigi públic mitjançant la formació d’imputacions delictives i denúncies falses dirigides de manera organitzada i consecutiva” per part dels acusats “des de fa més de 20 anys i de manera constant”. “Durant anys, internautes especialitzats en la propagació de faules i en la difusió de teories conspiratòries van difondre la història i la van publicar i la van mantindre en diferents fòrums”, afig.

A més, el Jutjat de Primera Instància número 4 de Castelló ja va condemnar María Pilar Baselga per intromissió il·legítima del dret a l’honor de la magistrada perseguida pels difusors de la faula. Es tracta de la primera jutgessa que va arxivar les denúncies del pioner creador de la faula, el perruquer alcohòlic ja mort, Reinaldo Colás. La sentència, del 20 de març del 2018, també va condemnar Juan Lankamp Riaza, un altre propagador actiu de la faula del Bar España, actualment en situació de rebel·lia.

Juntament amb Baselga s’asseuran en el banc dels acusats huit propagadors de la faula en la xarxa. Els teòrics que alimenten aquesta conspiració, nascuda al caliu del crim de les xiquetes d’Alcàsser i amb un cert arrelament popular a Castelló, han anat incloent personatges nous en la pretesa trama al llarg dels anys (un dels més cridaners va ser l’expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, que participava en els pretesos abusos, segons deien, vestit de Spiderman). Camps figura com a perjudicat en la causa.

L’escrit d’acusació del ministeri fiscal ressenya que Baselga ha difós des del seu blog i el seu canal de YouTube la versió desficaciada segons la qual l’expresident de la Diputació de Castelló Carlos Fabra va participar en la xarxa de pederàstia. En la presumpta trama la dona inclou fiscals, guàrdies civils, metges forenses i lletrats de l’administració de justícia, tal com recorda el ministeri públic. Encara que el seu principal objectiu sempre va ser la jutgessa a qui titlava de “mata xiquets”. En el compte de Facebook de Baselga apareixia una fotografia de la magistrada, que ha patit un autèntic calvari i la identitat de la qual omet aquest diari, que l’acusada va obtindre d’un acte acadèmic dels seus fills.

Va acusar Carlos Fabra d’“assassí”

María Pilar Baselga també ha defensat que la Fiscalia l’han “comprada” per tapar la (falsa) trama del Bar España. La seua capacitat inventiva no té límits, a pesar que la faula s’ha desmuntat infinitat de vegades (fa poc en el programa Equipo de investigación de la Sexta). Els fills del creador de la faula van reconéixer que tot era un invent del perruquer Reinaldo Colás per venjança contra la nova parella de la seua exdona.

La difusora de la faula sobre la dona de Pedro Sánchez fins i tot ha arribat a afirmar que Carlos Fabra “ha sigut acusat de ser qui va matar un xiquet gitano en un d’aquests rituals [satànics en el Bar España]”, a pesar que cap jutge o fiscal a Espanya ha acusat l’expolític del PP per cap delicte que no estiga relacionat amb la corrupció, molt menys per un pretés assassinat o homicidi. “No solament és un violador, sinó que és un assassí”, afig la dona sense despentinar-se. “Està més que clar per a tots els que hem investigat el tema Bar España”, postil·la.

Nou dels difusors de la faula s’asseuran en el banc dels acusats, incloent-hi Baselga (una altra propagadora va morir i Juan Lankamp Riaza roman en situació de rebel·lia). Els acusats, “durant més de 20 anys”, sota anonimat i “faltant totalment a la veritat per ser fets totalment inventats” van amplificar la faula en Internet i en xarxes socials (especialment en blogs, canals de YouTube i en Telegram) per atemptar contra la fama i la consideració professional i pública dels càrrecs públics afectats, argumenta el ministeri fiscal.