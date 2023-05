El dilema de la Generalitat davant la ruïnosa herència del PP: de la crisi del València CF a la compra de l’estadi de l’Hèrcules CF

“El president està molt preocupat per la situació del València CF”. Després de la celebració d’un acte recent, l’entorn del cap del Consell, Ximo Puig, es va manifestar així en una xarrada informal, però amb una intencionalitat clara per l’actual moment polític, en vespres d’unes eleccions en què el club més representatiu de la Comunitat pot estar jugant-se el descens a segona divisió, posant en un risc seriós la seua viabilitat. Un assumpte que pot desencadenar un esclat d’ira entre la massa social del club en forma de manifestacions multitudinàries com les que ja s’han produït.

La veritat és que en el Palau, almenys de portes en fora, sempre s’ha descartat una intervenció en la línia de forçar l’eixida del màxim accionista, Peter Lim, en nom de la seguretat jurídica que ha de projectar tota Administració que pretenga captar inversions que generen riquesa, com per exemple la gigafactoria de Volkswagen.

“La cosa més desitjable” és que el València CF isca de la seua situació actual i “acabe aquesta crisi institucional”. “No és possible que no s’adopte una solució ràpidament, és absolutament exigible”, va dir Puig en una entrevista recent amb Europa Press sobre les obligacions adquirides pel club xe amb l’Ajuntament de València, en concret, acabar el nou estadi i construir el poliesportiu de Benicalap.

Amb tot, i malgrat aquest discurs, la realitat és que la Generalitat que presideix ja s’ha vist obligada a intervindre per comprar l’estadi de l’Hèrcules CF per 3,8 milions a conseqüència de la política duta a terme pel Consell en l’etapa del PP, principalment en els anys de Francisco Camps com a president.

De fet, aquest afany per grapejar el destí i les decisions dels diferents equips, en el cas del València CF juntament amb la nefasta gestió dels seus dirigents des de l’arribada de Juan Soler a la presidència (empesa pel PP mateix) han portat el club a la seua situació actual. Com que la Fundació del València CF no va poder tornar el préstec de 90 milions concedit per Bankia, l’entitat financera va activar l’aval concedit per l’Institut Valencià de Finances (IVF), per la qual cosa en un primer moment l’entitat pública dependent de la Generalitat va haver de desemborsar quasi cinc milions d’euros i va passar a convertir-se en propietària del club.

Aquesta situació va ser la que va fer que el president del Consell llavors, Alberto Fabra, prenguera la decisió d’iniciar el procés de venda de la majoria accionarial, amb l’objectiu de recuperar els fons públics i alliberar l’IVF de l’aval. Fa poc, el PP valencià va nomenar Fabra número 1 per Castelló per a les pròximes eleccions autonòmiques.

Durant els mandats del PP, la Generalitat va destinar prop de 130 milions en la propietat de diversos equips i directament va perdre 235 milions en la gestió dels seus drets de televisió a través de Canal 9.

I d’aquella pols, aquest fang. A més de tot allò relacionat amb el València CF, la Generalitat va pagar el gener del 2012 quasi 19 milions d’euros a la CAM per un crèdit impagat per la Fundació del club alacantí i que, prèviament, havia sigut avalat per l’IVF. Els diners van ser, essencialment, per a pagar primes als jugadors i a Hisenda.

L’any 2017 l’IVF va prendre possessió de la propietat de l’estadi de l’Hèrcules, el José Rico Pérez, per 3,8 milions d’euros. Després d’un litigi judicial sobre la seua titularitat, el Suprem va ordenar que se subhastara i l’IVF es va veure obligat a licitar per no perdre un actiu amb un valor de mercat molt més gran pel qual també van licitar empresaris alacantins, encara que amb ofertes menors.

El procés de subhasta de l’estadi José Rico Pérez d’Alacant sorgeix a conseqüència de la liquidació d’Aligestión, empresa vinculada a Enrique Ortiz titular fins llavors, que incloïa també un paquet accionarial de l’Hèrcules de quasi el 15%.

“Teníem dues opcions, licitar per l’estadi i tindre un actiu amb el qual, a través de la seua explotació, es poden anar recuperant els diners de l’aval, o no licitar i perdre un actiu amb un valor de mercat molt més gran després d’haver perdut els diners de l’aval. Al final l’IVF, com a banca pública, pren les decisions més beneficioses econòmicament per a l’interés públic”, explica el director general de l’IVF, Manuel Illueca.

Ara, l’IVF, com a propietari de l’estadi José Rico Pérez d’Alacant, impulsa l’estudi tècnic per a convertir la instal·lació esportiva en què disputa els seus partits l’Hèrcules en un recinte multiusos, en l’“Arena Alacant”, un espai esportiu, però també cultural i d’oci. “D’aquesta manera l’Hèrcules podrà disputar els seus partits i alhora, quan no hi haja activitat esportiva, se li podrà traure una rendibilitat mitjançant altres usos”, explica Illueca.

A més, afig que el coliseu està en un estat de conservació deficient (malgrat que el club alacantí havia d’encarregar-se’n), si bé és cert que, segons un estudi recent, “no s’han detectat danys estructurals”. No obstant això, confirma que “hi ha danys que, si no s’atenen, sí que podrien derivar en deficiències en l’estructura i aquesta és una qüestió que no es pot deixar que passe, per la qual cosa l’IVF intervindrà en l’estadi, arreglant aquestes lleus deficiències al més prompte possible”.

Sobre la possibilitat de prendre alguna decisió pel que fa a la situació del València CF, Illueca comenta que no és una situació comparable a la del club alacantí, ja que en aquest cas s’han vist obligats a intervindre per imperatiu legal, com a creditors en un procés de liquidació de l’empresa Aligestión, mentre en el cas del València CF la Generalitat va deixar de tindre vinculació en quedar alliberada de l’aval quan Lim va abonar a Bankia els 90 milions corresponents al crèdit de la Fundació del València CF.