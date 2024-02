Dimiteix la directora de l'IVAM qüestionada per Vox: “És evident que no compte amb el suport del Govern valencià”

La directora de l'Institut Valencià d'Art Modern, Nuria Enguita, dimiteix de les seues responsabilitats al capdavant del museu després de ser qüestionada per Vox. L'experta en art ha emés un comunicat en el qual es defensa de les acusacions de la Vicepresidència de la Generalitat i Conselleria de Cultura i Esport, que dirigeix Vicente Barrera, de Vox, que ha portat a Fiscalia una donació de la fins ara directora.

La renúncia d'Enguita es produeix arran de les informacions sobre la donació de dues finques rústiques que va realitzar a la fundació Todolí Citrus, entitat sense ànim de lucre impulsada pel curador d'art Vicent Todolí, que va formar part del jurat del concurs que va seleccionar l'actual responsable de l'IVAM. L'experta es defensa “dels continuats atacs” de l'Executiu autonòmic i d'acusacions “basades en informació falsejada”.

“És evident que no compte amb el suport del govern valencià”, ha indicat en un comunicat, en què afirma que pren la decisió per no perjudicar el museu. En l'escrit, recorda que la setmana passada “es van celebrar amb èxit els trenta-cinc anys de l'IVAM i va quedar demostrat que la institució està en el seu millor moment dels vint-i-cinc últims anys”. “No sembla casualitat que els malintencionats atacs contra la meua persona coincidisquen amb el moment de màxima visibilitat social del museu”, postil·la.

I agrega: “El treball de recuperació amb el qual vaig iniciar la meua direcció està canalitzat, ara són els equips responsables i la ciutadania els qui han de defensar les institucions, davant la fragilitat a la qual són sotmeses pels interessos polític-mediàtics”.

“En aquests quatre anys, amb el lliurament i l'entusiasme de moltes persones hem aconseguit alguns objectius gens menyspreables. Vull donar les gràcies a tots els que han col·laborat amb l'IVAM i, molt especialment, al meu equip més pròxim per la seua magnífica professionalitat”, assevera.

Després de rebre la renúncia, des del departament que dirigeix Vicente Barrera (Vox) afirmen que “respecten” la decisió i “agraeixen la seua manera de treballar i la col·laboració durant aquests mesos”. “Ara, de manera immediata, hem de finalitzar el procés de selecció del gerent i estudiar la fórmula per al nomenament del futur director o directora de la institució que compleix 35 anys. L'IVAM continua funcionant amb total normalitat”, asseveren, en declaracions recollides per Europa Press.

Des de Cultura insisteixen que “és un cas heretat de l'anterior govern i, per tant, els responsables d'aquell moment del procés de selecció d'alts càrrecs, com el que ocupava Nuria Enguita, són els qui han de donar totes les explicacions oportunes per a aclarir tots els extrems d'aquest assumpte i col·laborar tant amb l'administració com amb la justícia, si és el cas, per a esclarir l'assumpte i netejar el bon nom i prestigi de l'IVAM”.