La Diputació d’Alacant ha pagat 1,4 milions en sis anys per assistències a reunions de l’equip directiu de l’Institut Gil-Albert

L’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert (IAC), que finança la Diputació d’Alacant en mans del PP i Ciutadans, s’ha gastat 1,4 milions d’euros en sis anys per remunerar l’assistència a reunions del seu equip directiu, segons els càlculs d’elDiario.es a partir dels comptes anuals disponibles en el portal de transparència de l’IAC. Un al·licient generós per a les sempre tedioses reunions de treball, molt per damunt de les remuneracions pagades per altres institucions culturals valencianes, que contrasta amb la producció més aïna discreta del Gil-Albert.

La institució és un organisme autònom que l’any passat va rebre una aportació d’1,2 milions de la Diputació d’Alacant. El nou equip directiu, ple de càrrecs municipals del PP i Ciutadans i capitanejat per María Teresa Pérez Vázquez, també ha col·locat tres periodistes que cobraran fins a 1.500 euros per assistir a set reunions, tal com va informar aquest diari. Els càrrecs directius, segons els estatuts de l’IAC, “en cap cas mantindran relació laboral amb l’Institut”, per la qual cosa l’organisme cultural paga una assignació mensual als seus directors i sotsdirectors, que varia segons el càrrec, per l’assistència a les reunions de departament, de la comissió assessora i de la permanent. Els cinc alcaldes i regidors de PP i Ciutadans que detenen el càrrec honorífic, entre ells un constructor i un capità moro, s’embutxacaran fins a 800 euros mensuals per assistir a les reunions del Gil-Albert.

Els comptes anuals de l’IAC disponibles en el portal de transparència de la institució reflecteixen l’evolució anual dels emoluments des del 2014. Així doncs, en sis exercicis, el Gil-Albert ha sufragat aquestes reunions amb 1.425.266 euros. La xifra correspon la major part al mandat del director anterior de l’IAC, José Fernández Lozano, l’equip del qual es componia de directius procedents de l’àmbit universitari, en l’època en què governava César Sánchez, del PP, en la institució provincial.

En la nova etapa inaugurada enguany, sota la direcció de María Teresa Pérez Vázquez, vicerectora de Relacions Institucionals en la Universitat Miguel Hernández d’Elx, figuren els cinc càrrecs municipals del PP i Ciutadans que s’embutxacaran fins a 800 euros mensuals per assistir a quatre reunions. La vicepresidenta de la Diputació d’Alacant i responsable de Cultura, Julia Parra, de Ciutadans, va defensar en declaracions al diari Información el “perfil tècnic” dels alcaldes i regidors de les dues formacions que governen la institució provincial col·locats en l’IAC. “És gent que donarà la batalla en cada departament”, afirma Parra.