La Diputació reactiva el finançament de les exhumacions de fosses del franquisme en el cementeri civil de Castelló

Les faenes d’exhumació en el cementeri civil de Castelló tenen assegurada la continuïtat. La Diputació de Castelló ha anunciat que els pressupostos per al 2021 incrementaran el finançament de les polítiques de memòria històrica fins a arribar 170.000 euros per a una nova campanya d’exhumacions i crear noves línies de finançament als ajuntaments.

El Grup per la Recerca de la Memòria Històrica rep una subvenció de 50.000 euros per a les campanyes d’exhumació previstes per a enguany en el cementeri civil de Castelló, les faenes de la qual fins ara han permés recuperar els cossos de 36 represaliats per la dictadura franquista durant la postguerra (la institució provincial hi va aportar 50.000 euros mentre que l’Ajuntament de Castelló en va consignar 35.000).

Així ho ha anunciat la diputada provincial Tania Baños durant una reunió amb representants de l’associació, en què va ressaltar l’aposta de la Diputació de Castelló, governada pel PSPV-PSOE i per Compromís, per consolidar i institucionalitzar les polítiques que s’impulsen des d’aquest departament “per garantir que en el futur la memòria continuarà estant present en l’agenda de la institució, governe qui governe”.

En els pressupostos per a aquest 2021, les polítiques de memòria històrica de la Diputació de Castelló s’incrementaran fins a 170.000 euros, segons ha anunciat Baños. Per a la diputada provincial, “la memòria és una tasca que necessitem consolidar, les institucions i els càrrecs públics hem de fer pinya per evitar que els enemics d’aquestes polítiques, que estan molt ben organitzats, continuen acoquinant amb querelles regidors, alcaldesses i alcaldes amb la intenció d’impedir que les generacions actuals coneguen la història, tal com va passar, i evitar que les víctimes del franquisme recuperen la dignitat de què en el seu moment van ser despullades”.