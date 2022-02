El director general de Caixa Popular, sobre l’atenció als majors: “Els tractem com si foren els nostres pares”

“Nosaltres ens els creiem de veritat, els tractem com si foren els nostres pares”, ha assegurat dilluns el director general de Caixa Popular, Rosendo Ortí, en referir-se a la polèmica per les dificultats de les persones majors per a rebre atenció adequada per part de les entitats bancàries. En un desdejuni informatiu celebrat en la nova oficina de Caixa Popular al carrer de Ciril Amorós a València, Ortí ha insistit que l’entitat que dirigeix, la filosofia de la qual és la d’una cooperativa de crèdit compromesa amb la societat, tenen un interés especial des de la seua fundació fa 42 anys en l’atenció als clients i ha considerat que la banca s’apunta ara a campanyes de “maquillatge” després que el problema s’haja popularitzat per la iniciativa d’un jubilat valencià que ha recollit milers de signatures que reclamen un tracte més humà per part dels bancs.

Ortí ha assenyalat que en Caixa Popular, que ha registrat un benefici de 17,5 milions d’euros en l’exercici passat, cosa que suposa un augment del 34%, els clients poden triar si són atesos presencialment o per mitjans digitals. El director general de la cooperativa de crèdit valenciana, que compta amb gairebé 2.800 milions d’euros en actius i 70 oficines, ha qualificat de “bestial” l’oportunitat que la política de tancament de sucursals, jubilacions d’empleats i “digitalització extrema” de la banca ofereix a una entitat com la seua i ha recordat que, al contrari que la resta, obri un parell d’oficines a l’any, ha creat una desena de llocs de treball enguany i ofereix l’“horari més ampli” del sector financer.

També s’ha referit el director general a la gestió dels fons europeus Next Generation i ha reiterat les crítiques al Govern d’Espanya i a la Generalitat Valenciana per la falta d’informació. “El paper que se’ns hi ha donat és zero”, ha assenyalat. Malgrat això, Caixa Popular ha establit acords amb consultores per a assessorar les petites i mitjanes empreses que necessiten suport. Però s’ha queixat: “Sabem el que ix en la premsa. No està sent un procés transparent”. Com a contraexemple, Ortí s’ha referit a la gestió dels crèdits ICO, sobre els quals ha dit que les entitats financeres van tindre “un paper actiu”. En aquest procés “sí que estaven les regles clares”, ha conclòs.

A més de l’obertura de dues noves oficines, Caixa Popular ha reubicat algunes de les seues oficines ja existents en llocs com Oliva, l’avinguda de les Tres Creus a València, Puçol o Meliana, per a la qual cosa ha comptat, segons Ortí, amb la facilitat de poder ocupar locals abandonats per altres entitats en el moviment de tancament de sucursals. La reubicació obeeix a una reordenació des de l’extraradi a posicions més cèntriques a les ciutats. Adherida al grup de l’Associació Espanyola de Caixes Rurals, Caixa Popular és ara, després de l’afonament del sistema financer autòcton, “l’única de capital íntegrament valencià”, ha emfatitzat. La seua expansió fora de la seua original àrea geogràfica de València se centra en localitats de la província d’Alacant com Alcoi, Ibi, Villena, Dénia i, ara, Elda-Petrer, evitant coincidir amb les zones d’influència de la Caixa Rural Central d’Oriola. La presència de les caixes rurals a les comarques de Castelló fa que, de moment, no tinguen previst expandir-se cap a aquesta zona. Ortí ha conclòs: “La nostra vocació és només la Comunitat Valenciana; no pretenem obrir fora”.