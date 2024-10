El director de l'Agència Antifrau va derogar el Codi ètic de l’entitat després de saber que havia sigut denunciat

El Comité d’Ètica derogat pel nou director de l’Agència Valenciana Antifrau, Eduardo Beut, ha presentat davant les Corts Valencianes un escrit demolidor en què acusa el titular de la institució elegit amb els vots del PP i Vox d’eliminar el Codi ètic de l’organisme quatre dies després de saber que havia sigut denunciat per “greus infraccions” d’aquest. La presidenta del ja extint Comité, la catedràtica de dret penal de la Universitat Jaume I de Castelló María Luisa Cuerda assegura en la missiva que s’hauria vulnerat el principi de confidencialitat de la bústia de denúncies d’assumptes interns per derivar-lo a un altre departament general a què tenen accés persones no autoritzades anteriorment. És a dir, es posaria en perill el denunciant mateix.

Cuerda explica que va intentar reunir-se amb Beut de manera oficial el mes de setembre i que el va urgir sobre la necessitat de la convocatòria del Comité d’Ètica perquè hi havia hagut denúncies internes greus que calia abordar. Segons la mateixa carta, el nou director de l’Agència Antifrau hauria sigut sabedor de la reunió del comité i dels expedients interns i, malgrat això, hauria aprovat unilateralment la derogació de l’organisme fiscalitzador. Així doncs, afig Cuerda, si altres persones que no són del Comité accediren a la informació dels expedients “es vulnerarien els drets dels denunciants”. I el que és pitjor, ningú podrà investigar aquestes denúncies internes, alguna de les quals afecten directament els comportaments ètics del director d’Antifrau.

El Comité d’Ètica es va crear el març del 2022 i estava format per quatre membres, tots designats per un període de quatre anys i el cessament dels quals només podia produir-se per causes previstes en la normativa publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en cap de les quals estaven incursos els seus integrants, que eren, com a externs, Cuerda mateixa, Manuel Villoria Mendieta (catedràtic de ciència política i de l’administració de la Universitat Rei Joan Carles), Antonio Penadés Chust (advocat, historiador i periodista) i la secretària, una funcionària de l’Agència Valenciana Antifrau elegida a través d’un procés de votació entre el personal de l’entitat.

Sobre el Codi ètic derogat, l’expresidenta del comité extern que havia d’aplicar-lo, va assegurar que “recollia els valors de bon govern que han d’informar tota l’actuació de l’Agència i regulava la imparcialitat, la confidencialitat i la conducta que necessàriament ha d’observar el personal, especialment pel que fa a possibles conflictes d’interés”. Per part seua, el Comité d’Ètica “vetlava per l’aplicació adequada del Codi ètic, promovia la seua difusió, informava de dubtes o consultes en supòsits d’interpretació d’aquest, atenia denúncies internes, ajudava a solucionar controvèrsies i formulava recomanacions sobre els incompliments d’aquest codi”.

Greus conflictes d’interessos

I és en aquest sentit de possibles conflictes d’interessos per on podrien anar algunes de les tres denúncies que s’haurien presentat contra Beut. I no és cosa menor, d’acord amb el currículum professional de l’actual director d’Antifrau. Beut va ser designat pel PP el 2002 conseller i vicepresident de Cartera de Participacions Empresarials en què es posava ordre a les inversions en empreses privades de les dues caixes. Aquesta societat participada al 50% per Bancaixa i la CAM, no va acabar de funcionar i es va dissoldre el 2005. Un any després de deixar l’entitat amb les dues caixes d’estalvi posteriorment dissoltes també per la mala gestió, el 2006, Beut va ser fitxat per la patronal dels constructors Fecoval (Federació d’Empreses de la Comunitat Valenciana Contractistes d’Obra de l’Administració). Primer en va ser nomenat gerent i després secretari general fins al 2011, quan va ser nomenat president. Va estar en aquest lloc fins al 2012.

Què passarà quan Beut haja d’abordar denúncies contra empreses contractistes de l’Administració i que siguen sòcies de Fecoval? Què passa amb les pericials del cas Azud que caldrà ratificar en el jutjat i que afecten contractistes de l’Administració? L’actual director s’hi haurà d’abstindre? Com que no ni ha Codi ètic en vigor, podrien evitar-se els conflictes d’interessos?