El director d’Antifrau valencià deroga el Codi Ètic i elimina el comité independent que investiga les denúncies internes

Eduardo Beut, el nou director de l’Agència Valenciana Antifrau, vol acabar d’una plomada tot el que va construir el seu antecessor en l’entitat i que es va convertir en referència europea en la lluita contra la corrupció i la col·laboració amb la justícia. Si tot just arribar-hi va liquidar l’equip de Joan Llinares i pràcticament ha desmantellat el departament d’investigació després de l’eixida de diversos referents, dimarts Beut va anunciar la derogació del Codi Ètic de la institució. A canvi, ha proposat adherir-se al codi de conducta de les Corts Valencianes, que en aquests moments està en elaboració, per la qual cosa els treballadors de l’entitat no es regeixen de facto per cap document que regule els seus comportaments ètics. Aquesta decisió, segons va assegurar l’Agència en un comunicat, ha sigut secundada pels delegats de personal i els sindicats.

A més, en la mateixa resolució, el director d’Antifrau gràcies als vots del PP i Vox ha desmuntat el Comité d’Ètica, un òrgan extern que investiga les denúncies internes en l’agència i que es va crear amb la intenció de fiscalitzar el fiscalitzador. Un contrapés per a evitar abusos i corrupteles dins de l’entitat. Aquest comité estava format per tres experts externs de reconegut prestigi i un treballador de l’agència escollit pel personal mateix. Així doncs, Beut va anunciar ahir la destitució dels catedràtics Manuel Villoria i Marisa Cuerda i del lletrat Antonio Penadés, que va exercir una de les acusacions populars en el cas Blasco. I finalment, però no menys important, Beut també ha aprofitat per a anul·lar l’obligació del personal de la institució de presentar declaracions de béns, activitats i ingressos.

El comunicat que va donar l’entitat dimarts, que no explicava totes les decisions preses en una resolució del director a què ha tingut accés elDiario.es, reconeixia que s’adhereix a un codi que no existeix i evidencia que en aquests moments no hi ha normes ètiques aplicables a l’organisme. “Com a salvaguarda, l’Agència ha previst que, si en el termini de 6 mesos, els treballs d’elaboració de les Corts no hagueren conclòs, l’Agència s’adherirà de manera provisional al Codi Ètic de què disposen altres òrgans estatutaris com la Sindicatura de Greuges o la Sindicatura de Comptes”, explicava el comunicat, en què s’argumentava que “l’objectiu d’aquesta adhesió és evitar duplicitats i simplificar procediments, alhora que es pretén que el personal de l’Agència s’equipare al personal de les Corts també en aquest aspecte”.

La nota oficial amagava part de la resolució del director en què es derogava el codi anterior i la dissolució del Comité d’Ètica. Això sí, recordava que “aquest acord d’adhesió ha sigut adoptat per unanimitat tant pel Consell de Direcció de l’Agència com pels sindicats, els delegats de personal i per les Corts Valencianes mateixes, que han rebut la sol·licitud d’adhesió”. En aquest sentit, i també seguint la resolució del director, l’Agència traslladarà els expedients de les denúncies al Comité d’Ètica a la bústia general de l’Agència. Curiosament, hi havia diverses denúncies presentades contra l’actual director i que ara seran investigades dins de l’Agència mateixa. No hi haurà cap comité extern que puga donar la seua opinió independent.

Aquest 25 de setembre de 2025, el director de l’Agència Antifrau ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la derogació dels articles que posen punt final al Codi Ètic aprovat el febrer del 2022 i al Comité Ètic creat després.