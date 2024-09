Desbandada en l’Agència Valenciana Antifrau: sis investigadors ixen de l’entitat amb el nou director del PP i Vox

El degoteig d’eixides en l’Agència Valenciana Antifrau continua. I no sols pels acomiadaments sonats del nou director, sinó per baixes voluntàries de personal clau en l’entitat en in mica més de dos mesos des que va prendre possessió Eduardo Beut. Segons ha pogut saber elDiario.es i han confirmat fonts de l’organisme, un cap de secció d’Investigació, un lletrat, una tècnica del gabinet de direcció i una tècnica en Formació han abandonat els seus llocs “per diferents motius” per a tornar a les seues places de funcionari en altres entitats. Aquestes eixides abruptes no són una bona targeta de presentació per a Beut, que ja ha anunciat que eliminarà serveis clau de l’Agència Antifrau, com la col·laboració amb la Fiscalia Anticorrupció.

Tal com va contar aquest diari, el nou director de l’Agència Antifrau va acomiadar Teresa Clemente, la que va ser directora adjunta de l’entitat amb Joan Llinares i funcionària clau en la denúncia del cas Blasco, i Gustavo Segura, que va ser director d’Investigació i exinterventor a Mislata. A aquestes dues destitucions se sumen ara quatre llocs més en diferents departaments. I no tots directius. Fonts d’Antifrau han explicat que la intenció és iniciar un procés per a poder cobrir les eixides de personal i que l’Agència no quede desarticulada tot just començar.

Prova dels problemes que té l’Agència Antifrau després de l’arribada de Beut és el bloqueig o l’aturada que hi ha. L’entitat no publica des de maig les resolucions sobre les investigacions de l’Agència que es fan de manera mensual. Falten les de juny, juliol i agost. Fonts de l’Agència al·leguen que continuen treballant com abans de l’eixida de Llinares i que, si no s’han publicat les resolucions, és “perquè estan revisant-se”. “Totes aquestes resolucions van signades pel director, per la qual cosa ha de veure-les. A més, va estar el mes d’agost pel mig”, han argumentat.

D’altra banda, el director de l’Agència ja ha publicat el sou, la renda i la declaració de béns en la web de l’entitat. Eduardo Beut cobrarà 97.693,23 euros bruts a l’any, per la qual cosa serà el segon càrrec i el primer càrrec no electe que més cobre de la Generalitat, només superat per la presidenta de les Corts Valencianes, Llanos Massó, que supera els 100.000 euros a l’any. Beut trenca el límit de 92.000 euros que va imposar el president de la Generalitat, Carlos Mazón, en els pressupostos del 2024 gràcies a la nova Llei d’antifrau pactada entre el PP i Vox. Segons la legislació pressupostària, cap alt càrrec de la Generalitat pot cobrar un 15% més que el cap del Consell. El director d’Antifrau supera amb escreix aquest límit i percep més de 30.000 euros més a l’any que el seu predecessor Joan Llinares.

Segons la seua declaració de la renda, el director d’Antifrau va ingressar el 2023 un total de 97.519,2 euros, una mica menys del seu salari actual que pot aconseguir per l’article de la llei de l’Agència que permet no perdre diners respecte del lloc en l’Administració pública de què provenia. En aquest cas, pels seus emoluments com a cap d’Unitat Regional d’Inspecció en l’Agència Tributària. Beut també ha publicat la seua declaració de béns, que revela 300.000 euros del 50% d’un pis amb garatge a València, 142.000 euros en comptes corrents i 23.000 euros en què està valorat un Audi Q5.