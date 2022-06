El districte innovador de Vara de Quart a València inclourà almenys 300 habitatges protegits per evitar la gentrificació

Un districte amb àmplies parcel·les destinades a les empreses innovadores que vulguen instal·lar la seua base d’operacions a València i en què al mateix temps puguen disposar d’habitatges per a situar-hi els seus treballadors. Aquest és el projecte en què es vol reconvertir l’actual polígon industrial de Vara de Quart, amb l’objectiu de transformar-lo en un districte innovador.

La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, va oferir dilluns més detalls de la iniciativa i va explicar de quina manera es pretén incentivar les companyies perquè s’instal·len en aquesta zona.

Segons va comentar, la intenció de l’Ajuntament en el futur planejament del polígon innovador de Vara de Quart és que entre un 30% i un 40% dels mil habitatges previstos siguen públics, és a dir, entre 300 i 400: “No volem que siga un motiu d’expulsió i de gentrificació, sinó tot el contrari, d’inclusió i redistribució de la riquesa i de generació d’oportunitats als veïns i veïnes d’aquests barris”.

La modificació del planejament es durà a terme per mitjà de tres grans estratègies: urbanística, econòmica i social, segons va exposar Sandra Gómez després de la reunió de la Comissió d’Urbanisme.

En el pla urbanístic i en el curt termini, el consistori vol que es puguen oferir ja les parcel·les que puguen resultar interessants, fins i tot abans que es duga a terme la modificació del planejament. A mitjà i llarg termini s’ha de dur a terme aquesta modificació del planejament que destinarà entre un 40% i un 50% de sòl terciari per a oficines i entre un 20% i un 30% per a ús residencial.

A més, s’elaborarà un pla d’infraestructures perquè el polígon estiga ben comunicat amb els principals eixos de transport; un pla de mobilitat que permeta millorar l’actual dèficit de transport urbà i un pla de sostenibilitat que preveja nous espais verds.

La responsable d’Urbanisme va assenyalar que volen oferir al·licients a les persones amb propietats en el polígon incrementant l’aprofitament urbanístic “en primer lloc redefinint els usos d’activitats, per exemple l’industrial clàssic, amb un nou ús d’activitats del districte innovador, més rendibles i permetent altres usos com el residencial, perquè les parcel·les siguen més atractives des d’un punt de vista d’aprofitament urbanístic i les empreses aposten per invertir-hi”. Sandra Gómez va especificar que “actualment l’aprofitament urbanístic és d’1,6 i la proposta que fem és portar-la entre 2,5 i 3,5”, és a dir, les empreses que vulguen instal·lar-se en la zona tindran més metres quadrats de sostre.

En el pla econòmic, la regidora d’Urbanisme confia que el futur polígon d’innovació es convertisca en un focus d’activitat econòmica i creació d’ocupació, amb empreses de cotreball i acceleradores d’empreses. L’objectiu és que entre un 40 i un 50% del sòl serà per a activitat econòmica.

Quant a la relació d’aquest polígon amb la Marina, Sandra Gómez va comentar que “Vara de Quart ha de ser complementari a l’oferta de la Marina, que ha generat un ecosistema molt interessant i és una de les millors zones de la ciutat, però amb espai limitat i, per tant, amb les seues possibilitats també limitades”.

Pel que fa a l’estratègia social, Sandra Gómez va dir que “es crearan espais formatius, tant públics com privats” i es potenciarà la instal·lació d’instituts d’ensenyament secundari i de formació professional en la zona perquè les persones que viuen en Tres Forques, la Fontsanta i Sant Isidre no hagen de desplaçar-se per anar als centres educatius.

Finalment, la responsable de l’Àrea d’Urbanisme va anunciar que es crearan grups de treball amb les empreses i les persones propietàries en el procés de disseny del nou planejament per al polígon de Vara de Quart, que podria estar reconvertit en 10 anys.