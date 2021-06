Dues víctimes de l'odi i la intolerància franquista tornen a casa després de 82 anys

Les restes de dos represaliats de la dictadura franquista van ser entregats als seus descendents directes dissabte passat, 19 de juny, al cementeri municipal de Paterna en un acte privat al qual van assistir familiars, membres de l'associació de familiars i l'equip de tècnics d'Arqueoantro, associació científica responsable dels treballs d'exhumació i identificació. Les víctimes, de 40 i 44 anys i naturals de la Font de la Figuera i Ontinyent (València), eren agricultors.

Les restes de totes dues víctimes van ser trobades en els treballs d'exhumació de la fossa comuna 94 del cementeri de Paterna juntament amb 37 cossos més. Els 39 cossos estaven apilats de manera aleatòria en un forat de dos per dos metres, la majoria amb el tir de gràcia en el crani i molts encara emmanillats. Els treballs, que es van iniciar al juny de 2018, han conclòs amb tres víctimes identificades i dues d'elles "tornen a casa".

Una vegada acabada la Guerra Civil i després d'estar presos uns mesos en la presó Model de València van ser executats, concretament el 6 de novembre de 1939: "Fa ja vora 82 anys que van ser ocultats atroçment i sense identificar en una de les desenes de fosses comunes que omplin el cementeri municipal de Paterna", expliquen des de l'Associació de Familiars de Víctimes del Franquisme de la Fossa Comuna número 94 de Paterna.

"En 42 anys de democràcia a Espanya no ha sigut possible, però hui -per dissabte passat- s'ha fet una realitat que les restes de les víctimes de l'odi i la intolerància tornen a descansar amb els seus sers estimats a les seues localitats natals", manifesten des de la plataforma cívica, els quals afigen que això és el que "sempre han necessitat els familiars per a tancar ferides".

“Aconseguirem el somni i veurem complida l'esperança de tota la nostra família de veure junts al meu avi i a la meua àvia”, ha dit el net d'un dels represaliats el cos dels quals ha sigut recuperat: “Per fi, estaran junts per sempre”.

L'Associació de Familiars ha destacat que aquests treballs són possibles "gràcies al finançament públic més responsable, a l'ajuda incondicional de moltes persones compromeses i, sobretot, al treball i l'obstinació dels familiars".