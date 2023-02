Economia adverteix d’accions legals contra les empreses de les ITV que posen traves a la recuperació pública del servei

“Està havent-hi molt poca col·laboració per part de les empreses concessionàries per a facilitar la recuperació pública del servei de les ITV a partir del 25 de febrer en uns casos i del 4 de març en uns altres, sobretot pel que fa a la remissió d’informació de les plantilles d’empleat. El termini perquè ens envien tota aquesta documentació acaba a mitjan setmana i si segueixen sense enviar-la ens plantejaríem accions legals”.

El gerent de la Societat Valenciana d’Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV), Josep Albert Quilis, s’ha pronunciat així a poc més de 20 dies perquè el Govern valencià recupere la gestió directa d’aquest servei per mitjà de l’empresa pública esmentada, 25 anys després de la privatització impulsada per l’expresident de la Generalitat i exministre de Treball, Eduardo Zaplana, maniobra per la qual està a un pas d’asseure’s en el banc dels acusats per blanqueig i suborn en el marc del cas Erial.

L’associació que agrupa els concessionaris de les ITV, Aecova, va advertir fa poc que deixaran de donar cites a partir del 25 febrer, moment en què alerten que “la decisió arbitrària presa des del Consell provocarà problemes tècnics”, ja que en acabar el contracte no es podran facilitar cites per als usuaris, “ni se sabrà la capacitat productiva o el personal disponible”.

Quilis, no obstant això, va recordar que el Conseller d’Economia, Rafael Climent, va comunicar a les empreses concessionàries el setembre del 2021 la voluntat de la Generalitat de finalitzar el règim vigent de concessió administrativa de la prestació del servei d’ITV a la Comunitat Valenciana, i, en conseqüència, que el contracte acabaria una vegada complida la duració inicial, 25 anys.

A més, “el mes de desembre passat se’ls va remetre una resolució segons la qual estan obligades a mantindre el servei de cita prèvia tant telefònic com per pàgina web fins al 30 de juny, així com les instal·lacions, els equips, els contractes amb proveïdors i el personal necessari en condicions almenys també fins al 30 de juny”.

Segons la resolució, “l’incompliment d’alguna de les qüestions previstes en aquesta resolució, així com de la dictada en data 1 de desembre d’enguany, podria donar lloc a la intervenció immediata del servei d’acord amb el que s’estableix en el punt 26 del plec de clàusules administratives que regeix la concessió, en el cas de suposar una pertorbació en el servei públic greu i no reparable per altres mitjans”.

Quilis ha explicat que en aquests moments els esforços se centren a mantindre les estacions mòbils d’ITV al Campello, Santa Pola i Calp, ja que en aquests casos les empreses no estaven obligades per contracte a cedir-les a l’Administració i no s’ha arribat a un acord, encara que segons ha comentat, el problema ja ha quedat resolt.

El gerent de l’entitat pública ha assegurat que “els usuaris no notaran la diferència una vegada entre en servei la gestió directa, en tot cas notaran que és més econòmic perquè s’ha eliminat la prova del soroll que només era obligada a la Comunitat Valenciana i més endavant es valorarà si es fa alguna rebaixa addicional en les tarifes”.

A més, ha explicat que “l’objectiu és homogeneïtzar el funcionament i la gestió de les 25 estacions fixes mitjançant suports informàtics i tecnològics que faciliten i milloren el servei al ciutadà”.