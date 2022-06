Caixa Popular va destinar l’any passat 1,7 milions d’euros a iniciatives socials, quantitat que incrementarà fins a 1,9 milions el 2022

Juntament amb els resultats econòmics, Caixa Popular ha presentat dijous en el Parc Tecnològic de Paterna els seus resultats socials de l’últim exercici –recollits en una memòria anual– de la mà de Paco Alòs, director d’RSC (responsabilitat social corporativa) i de relacions institucionals de l’entitat bancària, i Mar Mestre, directora de Comunicació. La cooperativa valenciana de crèdit aspira a ser l’entitat amb més implicació i impacte en el territori valencià i va destinar 1.769.000 euros el 2021 a iniciatives d’impacte social, la qual cosa implica la col·laboració amb unes 700 entitats.

Tal com ha detallat Alòs, aquesta quantitat s’incrementarà fins a 1,9 milions aquest exercici, cosa que suposa prop del 10% dels beneficis de Caixa Popular, que calculen que seran pròxims als 20 milions d’euros. “No obstant això, la inversió en polítiques socials està integrada en la nostra estratègia i pressupostada al principi de l’exercici i, per tant, està desvinculada dels beneficis que s’obtenen a final d’any”, ha aclarit el responsable d’RSC.

L’entitat, destaquen, té entre els seus objectius revertir els beneficis que genera a la societat, “deixant una important empremta econòmica, social i ambiental”. Per fer-ho, subratllen la col·laboració amb nombroses entitats que treballen “per millorar la societat des de molts àmbits com la igualtat de gènere, el medi ambient, accessibilitat i inclusió de les persones amb diversitat funcional, l’esport, o la llengua i cultura valenciana, entre altres”.

En l’entitat cooperativa “creiem en la igualtat, i no d’ara. El 53% dels treballadors i el 41% dels càrrecs directius són dones”. Caixa Popular va posar en marxa ajudes per a la realització de projectes d’igualtat de gènere, que s’ha finançat amb un fons generat gràcies a la targeta Dona, “la primera targeta bancària que promou la igualtat de gènere i que destina un percentatge dels beneficis obtinguts pel seu ús a projectes socials d’associacions i entitats que fomenten l’empoderament de la dona”, explica Mestre, que detalla que l’exercici passat es van recaptar 10.000 euros per aquesta via destinats a projectes d’igualtat.

Aquesta acció s’afig a la resta del projecte Caixa Popular Dona, que “naix per fer costat al moviment que busca la igualtat entre homes i dones en la societat valenciana”. A través d’aquesta iniciativa es duen a terme accions per a donar visibilitat a les empresàries valencianes referents en els seus sectors, es promouen projectes d’autoocupació per a dones amb pocs recursos juntament amb la Fundació Novaterra, que persegueixen ajudar la seua autonomia i inclusió social: “Les acompanyem fins que aquest projecte funciona. Des que es va posar en marxa, al març del 2020, són dèsset iniciatives en què participen una vintena de dones”, explica Alòs, que insisteix que la pobresa està “feminitzada. A més, està demostrat que, si una dona ix de vulnerabilitat, tota la seua família ix d’aqueixa situació de risc”. Així mateix, s’impulsen jornades i esdeveniments per a la sensibilització i l’educació en igualtat de drets i oportunitats.

Des de Caixa Popular també ressalten la seua aposta per estar prop de les persones majors: “Vam ser la primera entitat financera que es va adherir a la xarxa de la Banca Amigable amb les Persones Majors que promou l’Ajuntament de València”. En paraules d’Alòs, Caixa Popular “mai ha deixat de banda les persones majors, oferint una atenció tant personalitzada com amb els seus horaris flexibles de matí i vesprada. Tractem les persones majors com si foren els nostres pares, per això donem sempre el millor servei”.

Caixa Popular aposta per un canvi de xip, de paradigma, de visió: “Hem de créixer en felicitat”. Tant en l’àmbit intern –per a això es fa una enquesta anònima entre els treballadors amb l’objectiu de “mesurar la felicitat” de les 400 persones que componen l’equip de la cooperativa: “En l’última, la mitjana va ser de 7,5 sobre 10”–, com en l’àmbit extern, “treballant des de l’empatia”: “Busquem un contagi col·lectiu, del soci al client i del client a la societat”. “No competim amb altres bancs per grandària, ni per producte, ni per preu, competim per diferenciació. No tots els bancs són iguals”, sentencia el responsable d’RSC.

Accions de caràcter mediambiental

En l’àmbit mediambiental, l’entitat financera valenciana destaca les seues col·laboracions amb Acció Ecologista-Agró i l’Oceanogràfic, centrades en la conservació de la biodiversitat i del medi ambient, o la Mostra del Canvi, un concurs de fotografia obert a la ciutadania que busca reflectir els impactes del canvi climàtic sobre el territori i la biodiversitat valenciana per ajudar a conscienciar d’una manera visual sobre el canvi climàtic i les seues conseqüències, i inclou una donació a l’entitat ecologista que decidisca el guanyador d’aquest concurs.

També resulten rellevants algunes de les aliances estratègiques de la cooperativa amb agents clau per a la societat valenciana. En aquest sentit és important assenyalar la col·laboració entre la Fundació Horta Sud i Caixa Popular, “que ha ajudat a desenvolupar la societat valenciana des de l’associacionisme, contribuint a crear un ric teixit associatiu mitjançant accions com ara formacions, assessorament i jornades de dinamització o el projecte Serà Horta Sud 2030”.

Amb tot això, Caixa Popular presenta el tancament del 2021 “amb solvència econòmica i accions de gran importància per a la societat valenciana”, ha apuntat Alòs, que ha insistit que la cooperativa de crèdit “continua creixent i ho fa apostant per l’entorn. Una aposta que es manté enguany, amb la projecció de repetir les accions que han sumat a la societat durant enguany i iniciant l’impuls de nous projectes socials i mediambientals”.

El Pla Estratègic de Caixa Popular “fixa els seus objectius en un creixement sostenible, que permeta oferir un model de banca cooperativa, valenciana, amb valors, social i diferent”. L’entitat treballa actualment en el seu Pla Estratègic 2023-2025, un document que s’elaborarà amb la participació de les 400 persones que treballen en la cooperativa valenciana de crèdit, “de baix cap amunt”. “Això ens dona una gran amplitud de mires”, ressalta Alòs. Aquest pla estratègic es traduirà en un pla de gestió anual.

De la mateixa manera, l’entitat té un comité extern de responsabilitat social i sostenibilitat, que compta amb la participació d’empresaris, comerciants, clients... “que fan aportacions molt valuoses que ens ajuden a resoldre problemes que els afecten, perquè per a nosaltres la participació és molt important”. Aquest model es trasllada a les oficines, on també hi ha reunions amb els clients per a conéixer les seues inquietuds i les seues propostes: “És un procés d’escolta activa”, apunta Mestre, que relata que d’aquestes trobades han sorgit iniciatives com la de convertir les oficines més grans en centres de donació de sang: “Ho vam posar en marxa i va funcionar, fins a tal punt que ens vam veure desbordats”.