La Vall d’Uixó prepara sòl industrial per a absorbir l’empenyiment de les locomotores de Stadler i l’impacte de la gigafactoria de Sagunt

La ciutat de la Vall d’Uixó experimenta una reflorida del seu teixit industrial que té com a principal protagonista el transport, però que es fa en un tempo pausat, encara que ja està en marxa la maquinària i es prepara el terreny per al seu creixement.

El nom que destaca ara a la ciutat de la Plana Baixa és el de Stadler, la multinacional de locomotores que té la seua seu principal a Espanya a Albuixec, va obrir una planta l’any passat per a fer, inicialment, assajos i dotar les seues locomotores d’equipaments, però finalment ha derivat a la localitat castellonenca part de la seua producció de maquinària.

La factoria va començar a la Vall d’Uixó inicialment amb 58 treballadors, però en aquests moments ja en té 75 i s’espera que l’any vinent arribe a 100 contractats. Això és perquè a la multinacional amb seu a les comarques valencianes no li falten encàrrecs. Només el 2024 ha firmat la fabricació de 33 locomotores per a Nova Zelanda, 504 tramvies per a Alemanya i Àustria, i la setmana passada va rebre l’encàrrec de 129 locomotores per a Suïssa.

L’Ajuntament de la Vall d’Uixó destaca que la mà d’obra per a aquesta factoria s’ha tramitat a través del consistori, “els vam proposar ajudar-los per a aconseguir treballadors, que no necessitaven acudir a empreses de treball temporal”, afirma l’alcaldessa, Tania Baños. “De moment va complint el seu pla de contractacions i això és sempre positiu per a la ciutat, més encara en un sector que es caracteritza per oferir millors salaris i condicions als treballadors i treballadores”, remarca.

Stadler està situada en el polígon industrial Belcaire, en unes instal·lacions de 12.000 metres quadrats, però en situació de lloguer. No obstant això, l’Ajuntament ja es prepara perquè la factoria puga fer el salt a un altre espai i ampliar-se, sempre dins de la ciutat. En aquests moments es gestiona la creació de 700.000 metres quadrats per a ampliar aquest mateix polígon industrial, “i que les empreses que ja estan en el polígon puguen créixer i vindre’n unes altres”, explica l’alcaldessa.

Aquest procés entra dins de l’aposta per la reindustrialització que fa l’Ajuntament des de la legislatura passada. Una de les fites més importants va ser la construcció del pont de connexió entre els polígons Belcaire i Mesquita, pagat per la Generalitat Valenciana, i que era un requisit obligatori per a poder desenvolupar l’ampliació del polígon.

Amb això fet, es va poder iniciar tot el procés per a trobar agent urbanitzador. “Ja estem en un dels últims passos” assenyala Baños. Per tant, “si tot va segons la previsió (fan falta també permisos de la conselleria) podrien començar les obres d’urbanització al final d’enguany o el començament del 2025”, emfatitza l’alcaldessa.

Gigafactoria de Sagunt

Dins del transport com a motor del creixement en la localitat també està el dels cotxes elèctrics. Per això, aquesta preparació de sòl industrial inclou un altre nom: Volkswagen. Perquè la Vall d’Uixó també vol absorbir l’impacte que tindrà l’arribada de la gigafactoria de bateries que actualment es construeix a Sagunt, que estarà a uns 20 quilòmetres de la localitat castellonenca.

El nou desenvolupament aposta per les parcel·les de grans dimensions, “que és el que el mercat demana actualment, sense ometre la demanda latent de petita indústria local”.

“Ara tenim el repte d’aprofitar els efectes positius de l’arribada de Volkswagen a Sagunt i creiem que hi estem preparats amb l’ampliació del polígon. Estem a 15 minuts de Sagunt només i els nostres termes confronten, per tant, és una oportunitat que no deixarem passar”, explica Tania Baños.