Un edil del PP de Castelló va llogar la furgoneta vinculada a les pintades contra el PSOE en plena campanya electoral

El PSPV-PSOE de Castelló va denunciar, en plena campanya electoral per a les eleccions autonòmiques i municipals passades del 28 de maig, les pintades amb missatges “difamatoris” que van proliferar a la ciutat, com ara “Golpsoe de Estado”. La formació va denunciar els fets davant la Policia Nacional i la Fiscalia i va vincular les pintades amb una furgoneta usada per la campanya de la candidata popular llavors, Begoña Carrasco, actual alcaldessa de Castelló. En un dossier fotogràfic, el PSPV-PSOE vinculava una furgoneta negra que apareixia al costat dels autors de les pintades amb el vehicle usat pels populars.

La Policia Nacional ha identificat Cristian Ramírez, actual regidor de Mobilitat del PP a l’Ajuntament de Castelló, com la persona que va signar el contracte de lloguer de la furgoneta, segons l’atestat revelat pel PSPV. “L’atestat policial té en compte documentació en què queda determinat que el contracte de lloguer de la furgoneta, encara que signat per Cristian Ramírez, està a nom del Partit Popular de Castelló”, asseguren els socialistes castellonencs.

L’exalcaldessa i candidata socialista el 2023, Amparo Marco, ha lamentat “la campanya d’assetjament absolut que va patir el PSPV de Castelló”. Marco, actual senadora socialista, ha emmarcat la pretesa guerra bruta electoral en un “context polític molt contaminat, en què la violència política puga portar a violència física”.

També ha incidit en els danys al mobiliari urbà. De fet, José Luis López, secretari d’Organització del PSPV castellonenc, ha revelat que el Jutjat d’Instrucció número 4 de Castelló, que investiga els fets, ha oferit al consistori governat per Begoña Carrasco personar-se en la causa per a reclamar per l’afecció en propietats municipals.

López considera que, “com a afectat pels danys en el mobiliari urbà i propietats municipals, els actuals dirigents del govern local haurien d’interessar-se per conéixer els responsables”. José Luis López ha demanat a l’alcaldessa de Castelló que “defense els interessos dels i les castellonenques, perquè el cost de la neteja de tot el mobiliari, carrers i patrimoni municipal afectat per aquesta inacceptable campanya de difamació del PSOE l’ha assumit l’Ajuntament”.

Una “denúncia falsa”, segons el PP

El portaveu del Govern municipal, Vicent Sales, ha assegurat que es tracta d’una “denúncia falsa”. “La denúncia del PSOE s’arxivarà, perquè és una acusació falsa i s’acabarà demostrant, les mentides cauen pel seu propi pes i llavors el PSOE pagarà per això”, afirma Sales.

“La Policia Nacional en cap moment del seu atestat identifica ningú, sinó que es limita a facilitar en funció d’una matrícula, que el PSOE proporciona de manera interessada, el nom de la persona responsable del vehicle”, afig el portaveu popular.