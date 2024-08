Educació estudiarà juntament amb la concertada l'augment a la partida d'altres despeses “congelada deu anys”

La Conselleria d'Educació projecta realitzar juntament amb el sector de l'ensenyament concertat un estudi per establir “a quina xifra s'hauria d'anar” per incrementar progressivament i “normalitzar” la partida d'altres despeses que ha estat “congelada”.

Així ho ha comentat, en una entrevista a Europa Press, el conseller d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació, José Antonio Rovira, el qual ha recalcat que la concertada ha tingut congelada la partida d'altres despeses des de fa més de deu anys.

“Primer va arribar la crisi, després va arribar el Botànic, que lògicament no els augmentaria res, però és clar que deu anys amb els diners que reben congelats és un poc fort”, ha resumit.

Després d'haver avançat en un esmorzar organitzat per Informació la posada en marxa d'un pla pluriennal per actualitzar l'assignació, Rovira ha detallat a Europa Press que s'elaborarà un estudi per determinar l'increment final.

“Ells són coneixedors que no som una comunitat amb grans recursos, com sembla que ara serà Catalunya, sinó que som la pitjor finançada d'Espanya. Per això, sempre estarà subjecte a disposicions pressupostàries, però preveiem un pla perquè en uns anys anem a la xifra que hauríem d'assumir”.

Aquest exercici ja es contempla una pujada d'un 3%. “Potser triguem tres, quatre o sis anys el que es puga anar assumint econòmicament però, almenys, amb l'objectiu d'actualitzar (la partida) el que serien els preus normals”, ha asseverat.

D'altra banda, el conseller s'ha referit a la investigació sobre les denúncies a un docent d'un centre concertat d'Alaquàs (València) per aplicar teràpies de conversió sexual.

El titular d'Educació ha remarcat l'“agilitat” amb la qual va actuar el departament en transcendir les denúncies i posar l'assumpte en coneixement de la Fiscalia.

“Policia sexual”

En ser preguntat si, arran d'aquest cas, la Conselleria es planteja cap tipus de revisió o control especial, Rovira ha declarat que entén que “aquestes coses no són gaire normals” i ha descartat posar en marxa una mena de “policia sexual” .

“Però sí que davant de qualsevol denúncia s'actuarà i en aquest cas jo crec que hem actuat amb agilitat i s'ha posat el coneixement de la Fiscalia”, ha insistit.