Elles a cuidar, ells a investigar: la bretxa de gènere en publicacions científiques va arribar al 50% en la pandèmia

La pandèmia va provocar un augment de les investigacions i publicacions acadèmiques, però no va ser equitativa en la distribució per gèneres. La bretxa de gènere en les investigacions també es va agreujar i va ser especialment rellevant durant l’anomenada primera onada, quan el confinament domiciliari va permetre una part dels acadèmics traslladar els seus estudis a les revistes científiques. Un estudi liderat per la Universitat de València apunta que la diferència en publicacions en revistes acadèmiques, peça clau en la investigació, va ser de fins al 50% entre homes i dones, segons les disciplines.

L’estudi, en què participen els investigadors valencians Francisco Grimaldo i Daniel García, és el més ampli fins hui sobre bretxa de gènere acadèmica durant la Covid-19 i analitza 2.329 revistes de la plataforma Elsevier, amb 4,5 milions d’articles científics de 5 milions d’investigadors. La principal hipòtesi dels investigadors és que les cures familiars, que recauen majoritàriament sobre les dones, han interferit en el seu desenvolupament acadèmic.

“Les científiques joves van ser les que principalment es van encarregar de la cura de la família i les responsabilitats de la llar, on van passar més quantitat de temps d’acord amb les dades de Google Mobility, amb la qual cosa van tindre menys temps per a desenvolupar les seues investigacions”, apunta Grimaldo. Altres investigacions fetes durant la pandèmia han apuntat en la mateixa direcció: els homes han pogut engrossir els seus currículums, les dones els seus nivells d’estrés i ansietat. Amb l’augment dels treballs científics, publicats o no, també van augmentar les correccions. “No obstant això, ací no s’ha constatat diferència entre gèneres, la qual cosa ve a dir-nos que les dones van continuar mantenint la seua vocació de servei a la comunitat científica”, indica.

El treball destaca que aquesta bretxa suposarà una diferència important en les carreres acadèmiques de les dones, que parteixen d’una posició desigual respecte dels seus companys homes. La minva de publicacions serà una minva en els seus currículums i en les seues possibilitats com a investigadores. “En els pròxims anys podríem veure que el camí encetat en els primers mesos del 2020 faria més fruits en la carrera de molts homes, i no en la de les investigadores i científiques que es van veure obligades a fer-se càrrec d’altres tasques que, se suposa, són compartides”, insisteix l’enginyer informàtic, investigador principal de l’estudi. Ells engrandiran la seua carrera laboral, elles seguiran per darrere.