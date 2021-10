Els cent béns embargats als condemnats d’Emarsa: un BMW, una casa a Andorra, naus industrials i fins i tot plans de pensions

El cas Emarsa va destapar el saqueig de la depuradora de Pinedo per part dels càrrecs directius nomenats en el seu moment pel Partit Popular valencià. Una autèntica trama que va robar quasi 24 milions d’euros per mitjà de dues empreses públiques –l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals (Epsar), dependent de la Generalitat Valenciana, i l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics (Emshi)– de què els màxims responsables de llavors compleixen llargues penes de presó confirmades pel Tribunal Suprem.

En concret, la sentència manté quasi íntegres les penes dels capitostos de la trama: 12 anys de presó per a Esteban Cuesta, l’exgerent de l’Empresa Metropolitana d’Aigües Residuals (Emarsa); 10 anys per a Enrique Crespo, expresident d’Emarsa i exvicepresident de la Diputació; i nou anys per a José Juan Morenilla, exgerent de l’Epsar.

En paral·lel a les sentències penals, els responsables del fenomenal robatori també han sigut condemnats a retornar un total de més de 20 milions d’euros, segons el Tribunal de Comptes.

Les dues administracions públiques víctimes del saqueig de la depuradora de Pinedo, l’Emshi i l’Epsar, han recuperat fins hui més de 2,1 milions d’euros. Nou dels condemnats han abonat en aquest sentit part de les responsabilitats civils reclamades, i s’han obtingut d’ells fins hui 689.410 euros.

A més, la justícia ha embargat fins un centenar de béns a 15 condemnats més, que s’estan taxant-se en aquests moments per comprovar fins a quin punt compensarien els diners sostrets. Segons la documentació a què ha tingut accés elDiario.es, entre aquests béns destaquen unes quantes places de garatge, pisos, un vehicle BMW, un altre Yamaha, plans de pensions, comptes bancaris, comptes de valors, finques rústiques, pòlisses d’assegurances i fins i tot un habitatge a Andorra.

Només un dels condemnats té 36 béns embargats, entre els quals, unes quantes finques rústiques a Alaquàs i a Quart de Poblet, altres d’urbanes, sis naus industrials a Alaquàs, un local comercial i una parcel·la edificable en la mateixa localitat, un apartament al Perelló, a més de diversos comptes bancaris, participacions socials i plans de pensions.

Segons les fonts consultades, per portar avant aquests embargaments es van iniciar procediments penals per alçament de béns per recuperar-los, ja que els condemnats els van posar en lloc segur a nom de tercers (familiars) per intentar evitar afrontar les responsabilitats civils derivades del cas Emarsa.

Pel que fa a tot el patrimoni conegut dels condemnats, s’ha acordat iniciar la via del constrenyiment, per la qual cosa aniran executant-se els seus béns per cobrar les quantitats degudes. De fet, ja s’ha iniciat la subhasta de béns embargats, per la qual cosa és previsible continuar recuperant quantitats importants.

En el curs del procediment i de diverses peces separades derivades d’aquest, es va aconseguir un acord en virtut del qual, de les quantitats que es van recuperant, un 45% són per a l’Emshi i un 55% per a l’Epsar, que depén de la Generalitat Valenciana.

“Els processos judicials són lents, però això no vol dir que no avancen. A l’inrevés. De fet, confiem que tots els diners defraudats tornen al lloc que pertoca: les arques públiques de totes dues entitats perjudicades”, manifesta Elisa Valía, regidora de l’Ajuntament de València i presidenta de l’Emshi.

“Emarsa és la trama de corrupció més gran del Partit Popular a la Comunitat Valenciana, atés l’altíssim volum de diners públics robats. No pararem fins a aconseguir recuperar-los, perquè, a més, la intenció és invertir-los a millorar el servei que paguem tots i totes”, afirma.